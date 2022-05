Europäischer Dorferneuerungspreis in Silber für die Ehinger Alb

Eine Delegation der Ehinger Alb war am Freitag und Samstag vergangener Woche bei der Preisverleihung des Europäischen Dorferneuerungspreises in Hinterstoder in Österreich. Begleitet wurden die zwölf Älbler von Daniel Leuze aus der Abteilung Planung der Stadtverwaltung. Es waren für die Gruppe zwei unglaublich beeindruckende Tage mit sehr schönen Begegnungen und Erlebnissen im Bundesland Oberösterreich. Die Ehinger Alb wurde mit Silber beim Europäischen Dorferneuerungspreis ausgezeichnet. Die Gewinner des Europäischen Dorferneuerungspreises 2020 kamen aus dem Hofheimer Land, ein Gemeindeverbund von sieben selbstständigen Gemeinden im Frankenland, Bayern.

Die Beurteilung der Ehinger Alb fiel durch die Fachjury folgendermaßen aus: Die Ehinger Alb, als ein Zusammenschluss von sechs Dörfern, beeindruckte mit herausragendem bürgerschaftlichem Engagement und guter Einbindung der jungen Menschen. Sichtbares Zeichen der Kooperation sind etwa ein gemeinsames Logo und einheitlich gestalteten Begrüßungstafeln. Zentral sind die Projekte rund um den gemeinsamen Biosphärenpark mit dem Besucherzentrum, ortsübergreifenden Themen- und Radwegen sowie Biosphärengrundschule, in der Bewusstseinsbildung hin zum nachhaltigen und ressourcenschonenden Handeln betrieben wird. Ein für die Biodiversität wichtiges und auch identitätsstiftendes Projekt ist die Hochzeitsallee in Dächingen, in der sich ein Obstbaum für jede ansässige Familie befindet. Diversität und gleichzeitig regionale Wertschöpfung können durch Anbau und Vermarktung von Albquinoa und die Züchtung alter Rinderrassen erzielt werden.

Die intensive Auseinandersetzung mit dem Motto des Europäischen Dorferneuerungspreises hat schließlich nicht nur zu einer Rückschau, sondern auch zu einer Vorschau geführt, wie man auch künftig gemeinsam lokale Antworten auf globale Herausforderungen finden und die Ehinger Alb „enkeltauglich“ gestalten kann.