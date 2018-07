EU-Abgeordneter Norbert Lins schaut sich bei den Imkern um

Norbert Lins ist der CDU-Europaabgeordnete für den Regierungsbezirk Tübingen, zwei Wochen während der Parlamentspause ist er unterwegs in diesem Bezirk. Im Altkreis Ehingen hat er den Lehrbienenstand des Ehinger Imkervereins besucht.

Besonders interessiert hat ihn dabei, wie die Imker den vermehrten Anbau von durchwachsender Silphie bewerten, für den sich Lins auf Anregung des Kreisbauernverbandes Alb-Donau/Ulm im Europaparlament eingesetzt hat. Silphie ist eine gelb blühende, für Biogasanlagen Energie liefernde Pflanze, die den Maisanbau dezimieren könnte. „Wir Imker schätzen Silphie sehr“, versicherten ihm der zweite Vorsitzende Josef Priller und Karl Huber. Die Imker haben sie bei ihrem Lehrbienenstand neben dem Blühfeld angebaut, die umher schwirrenden Bienen nutzen sie gern, wie sich Lins überzeugen konnte.

„Die Septembermaht der Silphie ist für uns Imker optimal. Blühpflanzen später im Herbst sind für Bienen nicht nötig, dann fliegen, nachdem die Sommerbienen den Honig gesammelt haben, schon die Winterbienen, die sollen bis zum Frühjahr leben und sich nicht so abschaffen. Bei den Bienen gilt, wer weniger schafft, lebt länger“, sagte Huber.

Insgesamt sind die Imker mit dem Verlauf des Jahres zufrieden, erklärten sie Lins. „Mehr und schöner als dieses Jahr kann es gar nicht blühen“, so Priller und Huber. Ein Bienenvolk produziert im Jahr 20 bis 30 Kilogramm Honig, wer mehr als zwei Völker hat, kann ihn über den Eigenbedarf hinaus abgeben. Die Anzahl der Ehinger Imker habe sich Dank der alle zwei Jahre stattfindenden Imkerlehrgänge für Einsteiger auf 160 erhöht, die Anzahl der Bienenvölker jedoch nicht im gleichen Maße: Steigend ist die Anzahl der Hummeln, Schmetterlinge und Wildbienen. Am Ende des geplanten Bienenlehrpfades wollen die Imker auch ein Wildbienenhotel einrichten und einen Erdhügel bauen, in dem die Wildbienen wohnen können. Zwölf Tafeln sollen auf diesem Pfad über das Leben der Bienen informieren, erfuhr Lins, und dass Stadt und Land den Lehrpfad großzügig unterstützten. Empfangen wurde Lins auch vom Landtagsabgeordneten Manuel Hagel, Kreisverbandsvorsitzenden Paul Glökler und Stadtverbandsvorsitzenden Manfred Nothacker.