Essen verbindet

Über den Tellerrand wird zukünftig im Bürgerhaus Oberschaffnei nicht nur geblickt, sondern auch gekocht. Zubereitet werden pro Abend zwei Rezepte der Teilnehmenden sowie ein Nachtisch. Das erste Treffen findet am Donnerstag, 21. Juli, ab 19 Uhr im Bürgerhaus Oberschaffnei statt.

Da Essen bekanntlich verbindet, wird mit „Über den Tellerrand“ ein neuer Ort der Begegnung und des Miteinanders geschaffen, der Menschen mit und ohne Migrationshintergrund einlädt, sich an einen Tisch zu setzen und mit zu machen. Das Miteinander wird von Ehinger Ehrenamtlichen umgesetzt. Geplant sind bisher vier Veranstaltungen von Juli bis Oktober.

Die Initiative „Über den Tellerrand“ e.V. entstand 2013 in Berlin und schafft seitdem Räume der Integration und sozialen Teilhabe durch Begegnung und Austausch auf Augenhöhe. Über die Jahre entstanden deutschlandweit Ableger der Initiative, die es sich zum Ziel gesetzt haben, Menschen miteinander über gemeinsames Erleben in Kontakt zu bringen.

Die Koordination des Projekts in Ehingen liegt bei der städtischen Integrationsbeauftragten Ada Bialecki. Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten per E-Mail an Integration@ehingen.de oder telefonisch unter 07391 503-4622.