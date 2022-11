ESEASA bestellt sieben neue Liebherr-Mobilkrane

Das mexikanische Kran- und Schwertransportunternehmen ESEASA hat auf der vergangenen Bauma fünf Geländekrane und zwei All-Terrain-Krane bei Liebherr bestellt. Eines der Highlights auf dem Liebherr-Messestand war der neue Geländekran LRT 1130-2.1, von dem gleich drei Geräte im Auftrag der Mexikaner enthalten sind. Die hohe Leistung und die wirtschaftlichen Transportmöglichkeiten des neuen 130-Tonners überzeugten, heißt es in einer Mitteilung von Liebherr.

Im Frühjahr hatte ESEASA seine Kranpalette im Segment der Geländekrane mit fünf LRT 1090-2.1 und zwei LRT 1100-2.1 deutlich erweitert. Auf der Bauma Ende Oktober in München bestellte das mexikanische Unternehmen zwei weitere LRT 1090-2.1 und drei Geräte des neu vorgestellten LRT 1130-2.1. Ergänzt wird der Auftrag durch zwei All-Terrain-Krane: ein LTM 1120-4.1 und ein LTM 1250-5.1.

Unter dem Slogan „The toughest in the roughest“ präsentierte Liebherr auf der Bauma den neuen 130-Tonnen-Geländekran: Der LRT 1130-2.1 bietet die höchsten Tragkräfte und den längsten Teleskopausleger aller Zwei-Achs-Geländekrane weltweit. Zudem hat er die wirtschaftlichsten Transportdimensionen seiner Leistungsklasse. Der Kran beeindruckte auch Aldo Santos, Operations Direktor bei ESEASA: „Wir haben uns für den LRT 1130-2.1 entschieden, weil er enorm starke Tragkräfte hat und dennoch einfach auf öffentlichen Straßen transportiert werden kann.“

Die in Mexiko-Stadt ansässige Firmengruppe ist vorwiegend im Energiesektor (Windkraft und Ölindustrie) tätig und auf Engineering, Logistik sowie Kranmontage bei Großprojekten in Mittelamerika und USA spezialisiert. Das 800-Mitarbeiter-Unternehmen verfügt über 400 Krane in allen Variationen. Die Haupteinsatzgebiete der neuen Krane sieht ESEASA beim Bau neuer Raffinerien.