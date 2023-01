Eschengeister aus Ehingen nehmen neue Mitglieder auf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Donnerstag, 5. Januar, feierte die Narrengruppe Eschengeister aus Ehingen nach zwei Jahren wieder die Aufnahme der neuen Mitglieder. Unter dem Motto „im Zeichen der Liebe“ präsentierten sich die Neuen in Zweierteams als aus Film und Fernsehen bekannte Paare.

So traten Tinkerbell mit Peter Pan gegen Heidi und den Ziegenpeter an. Auch Cäsar und Cleopatra stellten ihr Wissen in dem traditionellen Goischd‘r Quiz unter Beweis. Die Biene Maja und Willi durften sich mit Carmen und Robert Geiss im Körbewerfen duellieren. Bevor es dann gegen Mitternacht zum eigentlichen Aufnahme-Ritual ging, wurden die Ehrungen der letzten Jahre nachgeholt.

Für zehn Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden Svenja Gölz, Nicole Blaser, Werner Schlotter, Jessica Leicht, Miriam Gaissmaier, Jan Zehl und Ralf Baudach. Für zwanzig Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt Petra und Rolf Zehl. Für dreißig Jahre Mitgliedschaft wurden Hanni und Peter Frischmann, Heike Turiello, Rainer Hermansa, Elmar Frischmann, Nini Deimel-Ottlik und Stefanie Dietz geehrt. Einen Jugendorden gab es für Pius Raimondo. Martin Sonnenmooser und Monika Böll bekamen einen Arbeitsorden verliehen, sowie Jürgen Mangold und Rolf Zehl einen Ehrenorden.

Um Mitternacht, in der Dunkelheit und nur mit Fackeln beleuchtet, wurden neun Neumitglieder im Kreise der Eschengeister in die Gemeinschaft aufgenommen. Zu ihnen zählen Jacqueline und Marco Stemmer, Tatjana und Angelo Avelino, Jennifer und Martin Fischer, Lara und Yannis Bergande sowie Isabell Mooshammer-Vogt.

Die aktuell 128 aktiven Mitglieder der Ehinger Eschengeister freuen sich auf die Fasnetssaison 2023 und verbleiben mit einem kräftigen Escha-Goischd´r!