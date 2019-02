Es wird weiter getestet

Der Beginn der Rückrunde im Fußballbezirk Donau rückt näher. Auch an diesem Wochenende 16./17. Februar finden weitere Testspiele statt.

TSG Ehingen – TSV Buch (Sonntag 15.45 Uhr, Kunstrasen Gollenäcker). - Am vergangenen Samstag lieferte der Landesligist aus der Nähe von Illertissen beim SSV Ehingen-Süd (3:3) einen Beweis von seiner Spielstärke ab. Am Sonntag gastiert der TSV Buch bei der TSG Ehingen. Der Gastgeber muss sich in guter Form präsentieren, wenn er bestehen will.

SV Reinstetten – TSG Rottenacker (Sonntag 12 Uhr, Kunstrasen in Ochsenhausen). - Die TSG Rottenacker hat am vergangenen Sonntag bewiesen, dass sie wohl wieder zu alter Spielstärke zurückgefunden hat. Der kommende Gegner SV Reinstetten ist nach vielen Jahren in der Landesliga inzwischen in der Bezirksliga Riß gelandet.

Weitere Spiele am Wochenende: TSV Rißtissen – SG Äpfingen (Samstag, 10 Uhr, Kunstrasen Gollenäcker), KSC Ehingen – Eintracht Seekirch (Samstag, 12 Uhr, Kunstrasen Wenzelstein), SF Kirchen – WSV Mehrstetten (Samstag, 15 Uhr, Kunstrasen Wenzelstein), SV Oberdischingen – SF Bronnen, Samstag, 15 Uhr), SF Bussen – SG Attenweiler/Oggelsbeuren (Sonntag, 10.30 Uhr, Kunstrasen Uttenweiler).