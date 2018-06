Es ist Derby-Zeit

Es ist angerichtet! TSG Ehingen gegen TSV Allmendingen, Favorit gegen Außenseiter, Tabellenführer gegen sicheres Mittelfeld. Im Ehinger Stadion treffen am Samstag zum großen Landesliga-Lokalderby ab 15.30 Uhr im Ehinger Stadion die beiden Fußball-Flaggschiffe der Region aufeinander.

TSG Ehingen – TSV Allmendingen (Vorrunde 4:2). – Allmendingens Spielertrainer Fabian Hummel weiß, wie er seine Mannen vor der Partie motivieren kann. Vor dem Abschlusstraining am Freitag zeigte er ihnen den Derby-Vorbericht vom vergangenen Donnerstag in der SZ, in dem Ehingens Fußballchef Karlheinz Hofmann behauptete, dass die TSG auf jeder Position besser besetzt ist, als Allmendingen. „Wir können trotzdem bestehen, auch wenn Herr Hofmann das anders sieht“, sieht Hummel dies natürlich anders und sendet noch eine Kampfansage in Richtung Ehingen: „Wir werden nicht nur hinfahren und der TSG zur Meisterschaft gratulieren.“ Der ehemalige TSG-Trainer sieht den größeren Druck auf Seiten der Heimmannschaft und kündigt an, dass sich der TSV sicher nicht verstecken wird und mit breiter Brust auftreten wird. „Nach der Hinspielniederlage sind wir uns und unseren Fans etwas schuldig“, so Hummel.

Dabei fehlen wird Sasa Gladovic, der statt auf dem Fußballplatz auf den Tennisplätzen am Gardasee beim Trainingslager seiner Mannschaft den Bällen hinterherjagen wird. „Er hat uns vor vier Wochen darüber benachrichtigt. Ich bin zwar nicht begeistert, da der Ausfall eine deutliche Schwächung für uns bedeutet. Sasa hat viel für uns getan, da bringt es nichts, nachzukarten, schließlich hatte Sasa die Reise bereits bezahlt. Desweiteren steht hinter dem Einsatz von Emre Gök noch ein Fragezeichen.

„Ich komme zwar aus Allmendingen und bin Mitglied beim TSV, doch für mich ist das weniger ein besonderes Spiel als für die Region. Es geht auch nur um drei Punkte“, nimmt Ehingens Trainer Harald Brobeil die Brisanz aus dem Spiel. Er ist überzeugt, dass „es sicher ein gutes Spiel wird und beide Mannschaften durch die vielen Zuschauer extra motiviert sein werden.“ Mit der Leistung seiner Mannschaft im vergangenen Spiel gegen Achstetten war er nicht einverstanden: „Die letzte Konzentration war nicht da. Ich habe den Ausgleichstreffer kommen sehen. Unser Abwehrverhalten muss gegen Allmendingen besser sein.“ Vor allem, da der Gast über gute Einzelspieler wie Daniel Gumper oder Fabian Hummel verfüge. Vom Ziel „Aufstieg“ will sich die TSG auch nicht von den Allmendingern abhalten lassen. Ob Mario Sopic und Christian Sameisla dabei mitwirken können, steht noch nicht sicher fest.

Einen Neuzugang für die kommende Saison kann die TSG bereits präsentieren: Von den Oberliga-A-Junioren der Ulmer Spatzen wird Innenverteidiger Jan Deiß zur TSG wechseln. „Er trainiert schon die gesamte Rückrunde bei uns mit. Jan passt perfekt zu unserer Philosophie“, sagt Brobeil.