Es geht wieder los: SZ Ehingen startet den Maibaum-Wettbewerb

Liebe Leserinnen, liebe Leser, es ist endlich wieder soweit. In diesem Jahr veranstaltet die Schwäbische Zeitung Ehingen zusammen mit ihren Partnern, der Berg Brauerei und dem Linzmeier-Baumarkt, wieder den traditionellen Maibaum-Wettbewerb. Ein Wettbewerb, der in den vergangenen zwei Jahren aufgrund der Pandemie leider ausfallen musste. Nun wollen wir als Schwäbische Zeitung dieses große Stück Heimat und Regionalität wieder aufleben lassen.

Jury steht bereit

Die Ehinger Jury, bestehend aus Maibaum-Papst Hans Rieger, dem Landtagsabgeordneten Manuel Hagel und dem Ehrenzunftmeister der Narrenzunft Spritzenmuck, Lothar Huber, kann es nach zwei Jahren Pause kaum erwarten, wieder auf Maibaum-Tour zu gehen. Denn die Tour durch unsere Heimat ist Jahr für Jahr für die Jury sehr besonders, weil genau zu dieser Zeit unsere Heimat im wahrsten Sinne des Wortes wieder aufblüht. Der Maibaum-Wettbewerb ist aber auch ein Ansporn an die Dorfgemeinschaften, den schönsten aller Maibäume aufzustellen.

Auch Kindergärten dabei

Auch in diesem Jahr freuen wir uns nicht nur über „normale“ Maibäume. Auch die Kindergärten sind wieder aufgerufen, an dem Wettbewerb teilzunehmen. Hier winken Einkaufsgutscheine bei Linzmeier, bei den „Großen“ gibt es traditionell Berg-Bier als Preise. Allerdings wird es dieses Jahr keine Maibaum-Feier im Gasthaus Kreuz geben. Die Übergabe der Preise wird pandemiebedingt in kleinem Rahmen stattfinden. Wir freuen uns schon jetzt auf viele Teilnehmer.

Anmeldungen bitte per E-Mail an mitmachen@schwaebische.de unter dem Stichwort: „Maibaum 2022“. Bewerbungsschluss ist der 26. April 2022.