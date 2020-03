Es geht nur noch um Platz zwei

Nachdem der TSV Riedlingen wohl uneinholbar auf dem ersten Platz der Fußball-Bezirksliga Donau steht, geht es an der Spitze im Grunde nur noch um Platz zwei. Am Samstag, 7. März, stehen sich abends in Neufra der Tabellenzweite FV Neufra und die drittplazierte TSG Ehingen gegenüber. Auch die drei übrigen Bezirksligisten aus der Region Ehingen haben zum Start nach der Winterpause Auswärtsspiele; die SG Altheim, SW Donau und die SG Öpfingen sind am Sonntag, 8. März, im Einsatz.

FV Neufra – TSG Ehingen (Samstag, 18 Uhr, Vorrunde 4:4). - Die TSG Ehingen hat durch drei Niederlagen in Folge vor der Winterpause ihre damals gute Ausgangsposition verspielt. Jetzt muss sie am Samstag in Neufra versuchen, durch einen Erfolg auf den Relegationsplatz zurückzukehren. Die Mannschaften stehen sich heute bereits zum dritten Mal in dieser Saison gegenüber. Am dritten Spieltag hatte die TSG Ehingen beim 4:4 auf eigenem Platz den ersten Punkt der Saison geholt, am 12. September gewannen die Ehinger das Bezirkspokalspiel in Neufra mit 3:1. So gesehen sind die Gäste also nicht chancenlos.

Zwar stehen nach dem Spiel am Samstag noch zwölf weitere Spieltage aus, doch könnte das Aufeinandertreffen in Neufra zu einer Art Vorentscheidung um den Relegationsplatz werden. Beide Mannschaften haben in der Vorbereitung viele Tore geschossen und daher ist alles andere als ein torloses Unentschieden zu erwarten. Bei der TSG Ehingen sind einige Langzeitverletzte wieder im Kader. Deshalb ist man im Lager der Gäste zuversichtlich, in Neufra nicht leer auszugehen.

SGM Blönried/Ebersbach – SG Altheim (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 1:1). - „Wir werden jetzt angreifen“, sagt SGA-Trainer Martin Blankenhorn. Sein Optimismus hat einen Grund, denn Peter Leicht, Dominik Späth und Johannes Rech sind wieder im Aufgebot. Allerdings weiß der Gästetrainer auch, dass die SGM Blönried/Ebersbach sehr spielstark ist und der Aufsteiger der Vorsaison nicht ohne Grund auf dem vierten Tabellenplatz steht. Der Gastgeber hat mit bereits 30 Punkten doppelt so viele wie die SG Altheim auf dem Konto. Der Vorsprung der SG Altheim vor den Abstiegsplätzen wirkt alles andere als beruhigend. Aber schon im Vorjahr haben die Altheimer bewiesen, dass sie in der Rückrunde auftrumpfen können. In Blönried wird auf einem verhältnismäßig kleinen Platz gespielt. Doch der Altheimer Gegner hat auch schon Heimspiele verloren. Nach dem 1:1 in der Vorrunde hoffen die Gäste am Sonntag zumindest wieder auf ein Remis.

SV Hohentengen – SG Öpfingen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 3:3). - Die ansonsten heimstarke SG Öpfingen hat gegen Hohentengen in der Vorrunde nur ein Remis erreicht. „Diesmal muss es klappen“, sagt SGÖ-Abteilungsleiter und Torhüter Steffen Lehmann. Die Göge ist allerdings ein hartes Pflaster und nicht ohne Grund steht der SV Hohentengen auf dem sechsten Tabellenplatz. Doch die Gäste liegen auf Platz sieben und haben zwei Spiele weniger ausgetragen als ihr Gegner. Robin Stoß und Hansjörg Nothacker sind bei Öpfingen wieder im Team, es fehlen allerdings die Langzeitverletzten Johannes Striebel und Tom Heimbach. Mit dem starken Kader hat die Mannschaft von Trainer Felix Gralla in Hohentengen drei Punkte im Visier.

FV Altshausen – SGM Schwarz Weiß Rottenacker/Munderkingen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 2:2). - Der FV Altshausen ist zu Hause schwer auszurechnen. In der vergangenen Saison hat die damalige TSG Rottenacker auswärts eine hohe Niederlage bezogen und zu Hause in der Vorrunde nur 2:2 gespielt. „Dass man bei Altshausen mit allem rechnen muss, haben die beiden Siege unseres Gegners gegen die TSG Ehingen gezeigt“, sagt Gästetrainer Timm Walter. Fehlen werden bei der Spielgemeinschaft Schwarz Weiß Donau auf jeden Fall Daniel Dorn und Marcel Holz. Der Einsatz von Daniel Meier, Simon Striebel und Tim Grözinger ist fraglich. Lukas Ottenbreit wird jedoch wieder in der Mannschaft sein. „Wir werden eine gute Mannschaft aufbieten und wollen nicht mit leeren Händen zurückkommen“, ist Timm Walter optimistisch.

Weitere Spiele, Samstag: Langenenslingen – Uttenweiler (3:3), Krauchenwies – Hundersingen (3:8). Sonntag: FV Altheim – Hettingen/Inneringen (0:2). Das Spiel in Riedlingen fällt wegen widriger Platzverhältnisse aus.