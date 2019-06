Es geht insbesondere um die Nachwuchsgewinnung“

Seit rund zwei Monaten ist Stefan Hofherr Präsident des Württembergischen Tennisbunds (WTB). Anfang April trat der Ehinger die Nachfolge von Ulrich Lange an, der aus Altersgründen zurückgetreten war und zum Ehrenpräsidenten ernannt wurde. Hofherr setzte sich in Reutlingen bei einer Stichwahl gegen den Verbandsschatzmeister Uwe Gärtner klar durch. Michael Mader hat mit dem 32-jährigen Ehinger über das Amt, seinen Heimatverein und die deutschen Tennismeisterschaften gesprochen.

Herr Hofherr, haben Sie sich schon eingefunden in das neue Amt?

Ja, die ersten Wochen waren sehr spannend. Ich hatte tolle Begegnungen und durfte ganz viel Unterstützung von meinem Mitarbeiterstab erfahren.

Was hat Sie überhaupt bewogen, für dieses Amt zu kandidieren?

Zunächst ist es sicher die Faszination Tennis, die mich dazu bewogen hat. Dieser Sport spielt seit meiner Kindheit eine wichtige Rolle in meinem Leben und ich konnte mich immer dafür begeistern. Mit der Zeit übernahm ich auch viele organisatorische Aufgaben und fand großen Gefallen am Planen und Durchführen wichtiger Turniere. Das spricht sich natürlich auch herum und so wurde ich von vielen Tennisfreunden ermutigt, für dieses wichtige Amt zu kandidieren. Visionen spielen auch eine sehr große Rolle. Die habe ich und möchte sie gerne als Präsident des Württembergischen Tennisbunds zusammen mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und allen Tennisfreunden umsetzen. Dabei geht es insbesondere um die Nachwuchsgewinnung und darum, dass wieder mehr aktive Spieler auf dem Tennisplatz stehen. In beiden Fällen will der WTB den Vereinen professionelle Hilfe anbieten.

Wie definieren Sie ihre Hauptaufgaben als Präsident?

Es sind sicher viele repräsentative Aufgaben, dennoch möchte ich an der Basis bleiben. Das gelingt mir bisher ganz gut, da ich nach wie vor als Turnierleiter und Oberschiedsrichter tätig bin und auch meine anderen, bisherigen Aufgaben im Bezirk wahrnehme.

Sie arbeiten als Rechtsanwalt in Stuttgart, sind noch Bezirkssportwart und jetzt in so jungen Jahren auch noch Präsident. Wie bekommen Sie das alles unter einen Hut?

Das ist tatsächlich manchmal eine Herausforderung. Aber ich habe das große Glück, dass mir beides – Beruf und Ehrenamt – sehr viel Freude bereitet. Und dann gehen auf einmal alle Arbeiten auch leicht von der Hand. Für beides kann ich mich sehr gut begeistern, beide Tätigkeiten finde ich sehr spannend.

Sie sind ja auch noch beim TC Ehingen als Spieler gemeldet. Haben Sie dafür noch Zeit?

Aktiv kann ich meine Mannschaft im Moment nur als Spielführer beratend unterstützen.

Sie gelten als großes Organisationstalent. Woher kommt diese Fähigkeit?

Das weiß ich nicht. Aber ich freue mich, dass das so gesehen wird.

Im vergangenen Jahr waren Sie zudem erstmals Turnierdirektor der deutschen Tennismeisterschaften in Biberach. Was fasziniert Sie an dieser Aufgabe?

Wie ich schon erwähnte, macht es mir große Freude, gute und spannende Turniere zu planen und durchzuführen. Es ist jedes Mal eine große Herausforderung, die viel Zeit beansprucht. Wenn man aber dann einige Tage bei den Akteuren und Helfern in der Halle steht, dann ist das jedes Mal etwas ganz Besonderes in einer super Atmosphäre. Außerdem ist man natürlich auch ein bisschen stolz, wenn dann alles zur Zufriedenheit der Zuschauer, Spieler und Mitarbeiter gelaufen ist.

Werden die nationalen Titelkämpfe auch die nächsten Jahre in Biberach stattfinden?

Ja, so sieht es im Moment aus. Es geht eigentlich nur noch um die Vertragsunterzeichnung der Partner DTB (Deutscher Tennisbund, Anm. d. Red.) und WTB. Der Vertrag soll zudem auf drei Jahre fixiert werden, damit wir mehr Kontinuität in das Projekt bringen.

Wie stufen Sie die Meisterschaften sportlich ein?

Es werden uns wieder sehr spannende Matches mit sehr guten Tennisspielerinnen und Tennisspielern erwarten. Die Deutschen Meisterschaften genießen einen sehr hohen Stellenwert in der deutschen Tennisszene, sowohl bei den Spielern auch bei den Fans. Auch auf das Rahmenprogramm dürfen wir uns wieder freuen.