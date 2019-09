Erstes Turnier der Liebherr-Werke

Erstmals wird ein Tennisturnier der deutschen Liebherr-Gesellschaften ausgetragen. Gespielt wird am Samstag, 7. September, ab 11 Uhr auf der Anlage der SF Schwendi. Aufgrund von wiederkehrenden Nachfragen in den verschiedenen Werken starten die Organisatoren Markus Möhrle (Liebherr Ochsenhausen) und Assunta Penna (Liebherr Ehingen) in diesem Jahr den Versuch des ersten Liebherr-Tennisturniers mit den Wettbewerben im Herren-Doppel und im Mixed. Angemeldet haben sich 16 Herren-Doppel und 14 Mixed-Paarungen aus sieben Werken – eine Teilnehmerzahl, mit der die Organisatoren zufrieden sind. Für Ehingen gehen vier Herren-Doppel und vier Mixed-Teams an den Start. Der Modus im Herren-Doppel ist wie folgt: Es gibt vier Vierergruppen, gespielt wird auf zwei Gewinn-Match-Tiebreaks (bis zehn Punkte). Die zwei bestplatzierten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für die A-Runde, die beiden anderen für die B-Runde. In beiden Runden wird jeweils im K.-o.-System gespielt. Das Mixed-Feld ist in zwei Sechsergruppen eingeteilt; gespielt wird auf zwei Gewinn-Tiebreaks (bis sieben Punkte), weiter geht es in der K.o.-Runde mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Die Auslosung der Gruppen erfolgt am Vortag des Turniers. Die Siegerehrung ist am Turniertag gegen 17.30/18 Uhr geplant.