Erstes Testspiel des SSV Ehingen-Süd

Wenige Tage nach dem Auftakt in die Vorbereitung auf die weitere Verbandsliga-Runde bestreiten die Fußballer des SSV Ehingen-Süd ihr erstes Testspiel. Am Samstag, 26. Januar, 13 Uhr, ist die Mannschaft von Trainer Michael Bochtler zu Gast beim FC Memmingen II. Die Memminger Regionalliga-Reserve belegt den sechsten Tabellenplatz der bayerischen Landesliga Südwest und hat überwiegend sehr junge Spieler in seinen Reihen. Gerade einmal 21 Jahre alt ist auch Konrad Licht, den die Allgäuer in der Winterpause für ihre „Zweite“ verpflichtete. Licht spielte bis Dezember für den württembergischen Landesligisten SV Ochsenhausen und erzielte in der Vorrunde der laufenden Saison sieben Treffer. Für Ehingen-Süd ist es das erste von geplanten sechs Vorbereitungsspielen bis zum Verbandsliga-Rundenstart Anfang März.