Erstes Heimspiel der TSG

In ihrem ersten Heimspiel der Bezirksklasse-Saison 2018/19 empfangen die Handballerinnen der TSG Ehingen am Samstag, 29. September, den SV Tannau. Anwurf in der Längenfeldhalle ist um 18 Uhr. Während Tannau in der neuen Runde noch kein Punktspiel ausgetragen hat, war die TSG (im Bild Hannah Prang, links) am vergangenen Wochenende im Einsatz. Der Auftakt beim Aufsteiger Vogt ging daneben (14:25), sodass das Team der Trainer Jürgen Prang und Heinz Binnig nun gegen Tannau gewillt sein wird, die ersten Punkte zu verbuchen. SZ-Archivfoto: mas