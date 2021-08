Erster Wettkampf für Sulmetinger Triathleten nach langer Zeit

Unter den 2500 Startern beim Allgäu-Triathlon in Immenstadt sind auch fünf Triathleten des SV Sulmetingen gewesen. Die fünf Athleten, die aus dem Raum Ehingen/Laupheim kommen und für den SVS starten, behaupteten sich mit guten Ergebnissen.

Für die Sulmetinger Triathleten war es der erste Triathlonwettkampf in diesem Jahr, da durch die aktuelle Situation viele Wettkämpfe abgesagt worden waren. Christian Conrad, Thomas Häußler und Guido Heinemann starteten über die olympische Disziplin, wobei 1,5 Kilometer Schwimmen, 42 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen gemeistert werden mussten. Andreas Glaser und Guido Maier starteten über die halbe Ironman-Distanz, wobei 1,9 Kilometer Schwimmen, 84 Kilometer Radfahren und 20 Kilometer Laufen auf dem Programm standen. Die Radstrecke mit 1300 Höhenmetern verlangte eine gute Renneinteilung, da anschließend ein halber Marathon auf die Sportler wartete. Während des gesamten Wettkampfs herrschten angenehme Temperaturen um die 20 Grad, die Wassertemperatur war unter 22 Grad, sodass das Schwimmen mit Neoprenanzug erlaubt war.

In der olympischen Disziplin war Christian Conrad nach 2:54 Stunden als erster SVS-Triathlet im Ziel und belegte in seiner Altersklasse M35 den 29. Platz. Vier Minuten später traf Thomas Häußler mit 2:58 Stunden ein und wurde in seiner Altersklasse M40 auf Platz 24 gewertet. Als dritter SVS-Triathlet kam Heinemann mit 3:30 Stunden auf Platz 57 ins Ziel. Bei der halben Ironman-Distanz setzte sich Maier mit einer Zeit von 5:23 Stunden gegenüber Glaser (5:27 Stunden) durch und kam somit vier Minuten früher ins Ziel. Maier belegte Platz 40 in der Altersklasse M40, Glaser wurde in seiner Klasse M45 auf Platz 19 gewertet. Als nächstes stehen in den nächsten Wochen der Lauinger Triathlon sowie der Erbacher Triathlon auf dem Programm, sodass sich die Sulmetinger Triathleten noch auf zwei spannende Wettkämpfe freuen.