Aufgrund der gleichzeitigen Bezirksmeisterschaften der Senioren und Aktiven war das Punktspielprogramm im Tischtennisbezirk Ulm am Wochenende sehr überschaubar. Der Aufsteiger SC Bach kam in der Bezirksklasse der Herren zu seinem ersten Saisonsieg. In der Kreisliga A ließ der SC Berg II im Derby der TSG Rottenacker keine Chance. Die Damen II des SC Berg spielten unentschieden.