Erster Sieg für Berger Damen

Erfolgreiches Wochenende für die Öpfinger Tischtennis-Herren: Durch zwei Siege haben sie Platz eins in der Bezirksklasse eingenommen. In der Kreisklasse A 2 gewann Munderkingen in Griesingen. Die Berger Damen feierten den ersten Sieg.

Herren, Bezirksklasse: Am Samstag ließen die Öpfinger Aufsteiger Bellenberg keine Chance. Nach drei Doppelsiegen durch Köhler/Hirschle, Schik/Hager und Rechtsteiner/Kohler gingen zwar zunächst zwei Einzel verloren. Doch Daniel Hirschle, Stefan Hager, Carsten Rechtsteiner, Linus Kohler, Florian Schik und Thomas Köhler gewannen die restlichen sechs Einzel. Am Sonntag legten die Öpfinger bei der SSG Ulm mit einem klaren Sieg nach.

Herren, Kreisliga 2: Das Spiel Lonsee gegen Wiblingen fiel aus. Der TV Wiblingen hatte am 7. Oktober seine Mannschaft zurückgezogen.

Herren, Kreisklasse A 2: Der VfL Munderkingen siegte bei Aufsteiger Griesingen II. Zunächst sicherten sich die Gäste durch Gründig/Koch und Pallasdies/Krutz zwei Doppel. Sieben Einzel gingen durch Daniel Pallasdies und Michael Koch (je 2), Robert Krutz, Markus Armbruster und Karl Frankenhauser ebenfalls an die Gäste. Für Griesingen II punkteten das Doppel Kasper/Uhlmann, in den Einzeln Julian Kasper und Markus Braun.

Die SG Öpfingen II gewann auch ihr drittes Spiel. Rieger/Kamm und Kleck/Rechtsteiner sicherten sich zwei Doppel. Bernhard Rieger und Tobias Kamm (je 2), Walter Hirschle, Michael Kleck und Paul Rechtsteiner gewannen insgesamt sieben Einzel. Die Berger Gäste punkteten im Doppel durch Tabert/Maier. In den Einzeln durch Daniel Tabert und Christian Beck (je 2), Jochen Pflug.

Der SC Bach ließ dem SC Berg II keine Chance. Alle drei Doppel gingen durch Knaupp/Quan, Häufele/Rueß und Pfisterer/Posa an den Gastgeber. Bernhardt Häufele und Walter Knaupp (je 2), Can Quan und Guntram Pfisterer gewannen insgesamt sechs Einzel. Für Berg II gewannen nur Christian Beck und Felix Endlichhofer je ein Einzel.

Erst im Schlussdoppel verlor Rottenacker als Gast von Herrlingen V. Die Gäste gewannen zunächst zwei Doppel durch Wölfle/Georg Walter und Bernhardt Schnizer/Werner Walter, dann noch fünf Einzel durch Christian Wölfle (2), Georg Walter, Karl-Heinz Moser und Werner Walter.

Herren, Kreisklasse B 2: Ehingen II kam bei Aufsteiger Bach II zu einem deutlichen Sieg. Berg III gewann in Rißtissen und Erbach II in Schelklingen. Unentschieden trennten sich Öpfingen III und Unterstadion.

Herren, Kreisklasse C 2: Obermarchtal II startete mit einem hohen Sieg gegen VfB Ulm II, doch Unterstadion verlor gegen die Ulmer.

Damen, Verbandsklasse: Durch den deutlichen 8:4-Sieg gegen TTC Wangen bleiben die Berger Damen ungeschlagen auf Rang drei.

Damen, Bezirksklasse: Nur Elke Duelli konnte beim 1:8 gegen Ermingen ein Einzel für die Schelklinger Damen gewinnen. Mit einem 8:0-Sieg gegen den Tabellenletzten Berghülen startete Berg II in die Verbandsrunde.

Herren, Bezirksklasse: Ludwigsfeld – Straß 3:9, Öpfingen – Bellenberg 9:2, Herrlingen III – SSG Ulm 1:9, SSG Ulm – Öpfingen 3:9, Ulm 46 II – Bellenberg 9:4. Tabelle: 1. Öpfingen 5:1 Punkte (26:13), 2. SSV Ulm 46 II 5:1 (26:17), 3. Straß 4:0, 4. SSG Ulm 4:2, 5. Erbach 2:0, 6. Bellenberg 2:4, 7. Ludwigsfeld 2:4, 8. Obenhausen 2:6, 9. Langenau 0:2, 10. Herrlingen III 0:6.

Kreisliga 2: Staig IV – Dornstadt II 8:8.

Kreisklasse A 2: Griesingen II – Munderkingen 3:9, Öpfingen II – Berg II 9:6, Herrlingen V – Rottenacker 9:7, Bach – Berg II 9:2. Tabelle: 1. Munderkingen 6:0 Punkte (27:9), 2. Öpfingen II 6:0 (27:13), 3. Bach 6:2, 4. Berg I 4:0, 5. Herrlingen V 3:3, 6. Griesingen II 1:3, 7. Obermarchtal 0:0, 8. SSG Ulm II 0:4, 9. Berg II 0:6, 10. Rottenacker 0:8.

Kreisklasse B 2: Öpfingen III - Unterstadion 8:8, Bach II – Ehingen II 3:9, Rißtissen – Berg III 5:9, Schelklingen – Erbach II 5:9.

Kreisklasse C 2: Obermarchtal II – VfB Ulm II 9:1, Westerheim II – SSV Ulm 46 IV 3:9, Merklingen III – Seißen III 3:9, VfB Ulm II – Unterstadion II 9:3.

Damen Verbandsklasse: Berg – Wangen 8:4, Gärtringen III - Deuchelried 6:8, Herrlingen III – Wangen 8:4, Amtzell – Herrlingen III 7:7, Heidenheim – Staig 6:8. Tabelle: 1. Amtzell 5:1 Punkte, 2. Deuchelried 5:1, 3. Berg 3:1 (15:11), 4. Herrlingen III 3:1 (15:11), 5. Staig 3:3, 6. Wangen 1:5, 7. Gärtringen III 0:4, 8. Heidenheim 0:4.

Bezirksklasse: Schelklingen – Ermingen 1:8, Berg II – Berghülen 8:0. Tabelle: 1. Ermingen 4:0 Punkte, 2. Bach 4:0, 3. Berg II 2:0, 4. Merklingen 2:2, 5. Oberkirchberg 0:2, 6. Schelklingen 0:4, 7. Berghülen 0:4.