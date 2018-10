Erster Sieg der Ehinger Herren

Der Knoten ist geplatzt: Im sechsten Spiel nach dem Aufstieg in die Tischtennis-Bezirksliga haben die Herren I des TTC Ehingen erstmals gewonnen. In der Landesklasse hat der TSV Erbach den Tabellenletzten deutlich besiegt. Dagegen ging das Spitzenspiel in Öpfingen an die Gäste.

Herren Landesklasse 7: Zunächst gingen zwei Doppel durch Staudenecker/Keller und Stückle/Mast an den TSV Erbach. Die Gastgeber gaben in der Folge nur noch ein Einzel ab. Zwei Einzel gewann Stefan Staudenecker, je einmal gewannen Reiner Keller, Patrick Stückle, Holger Raaf, Jürgen Mast und Josef Wanner.

Herren Bezirksliga: Die Ehinger Herren verbuchten den ersten Sieg. Huss/Heinzelmann und Fischer/Rommel entschieden je ein Doppel für sich. Dann gewannen Martin Heinzelmann und Jürgen Abele jeweils zwei Einzel. Den Rest besorgten Patrick Huss, Jens Fischer und Hans-Peter Rommel.

Das Vorrücken auf Platz eins blieb der SG Öpfingen versagt. Für Öpfingen gewannen zwar Köhler/Hirschle und Kohler/Rechtsteiner zwei Doppel. Doch dazu kamen nur noch zwei Einzelsiege durch Linus Kohler und Thomas Köhler.

Herren Bezirksklasse 2: Der VfL Munderkingen hatte gegen Blaubeuren das Nachsehen. Die Gastgeber gewannen zunächst zwar durch Pallasdies/Dani und Gründig/Koch zwei Doppel. Dazu kamen jedoch nur noch drei Einzelsiege durch Daniel Pallasdies, Robert Krutz und Rebeka Dani.

Bereits am Freitag musste Berg in Nellingen antreten. Die Ausbeute war gering, denn nur das Doppel Maier/Maute und in den Einzeln Jasmin Stocker und Michael Maute gewannen.

Besser für den SC Berg lief es gegen Aufsteiger Bach. Maier/Maute und Geyer/Stocker gewannen zwei Doppel. Thomas Maier und Jasmin Stocker (je 2), Michael Maute, Thomas Schmidt und Julian Geyer gewannen insgesamt sieben Einzel. Für den SC Bach punkteten Quan/Ritter im Doppel, Andreas Ritter sicherte sich zwei Einzel, Bernhardt Häufele, Can Quan und Sven Schütt verkürzten auf 7:6, doch die Gäste verloren die letzten beiden Einzel.

Herren Kreisliga A2: Das Duell der Aufsteiger entschied Rißtissen gegen Bach II klar für sich. Körner/Schreiner und Rieber/Wiest sorgten zunächst für eine 2:1-Führung. Dann gingen fünf Einzel in Folge an die Gastgeber. Insgesamt gewann Rißtissen sieben Einzel durch Johannes Körner und Marc Nilius (je 2), Alexander Schreiner, Alexander Rieber und Sebastian Wiest.. Für Bach II punkteten Schmid/Strobel im Doppel, Markus Traub und Stefan Strobel in den Einzeln.

Die SG Griesingen hatte in Ermingen klar das Nachsehen. Nur Markus Braun und Dietmar Uhlmann gewannen jeweils ein Einzel.

In Rottenacker ließ Öpfingen II nichts anbrennen. Die Doppel Köhler/Gräter und Rechtsteiner/Kleck gingen an die Gäste. Dazu kamen sieben Einzelsiege durch Michael Kleck, Carsten Rechtsteiner und Markus Köhler (je 2), Markus Köhler. Grözinger/Kurz gewannen für die TSG Rottenacker ein Doppel, zwei Einzelsiege kamen durch Georg Walter und Stephan Grözimger dazu.

Tabellenführer Herrlingen IV siegte in Erbach. Erbach II gewann ein Doppel durch Mößlang/Steininger und drei Einzel durch Wolfgang Heß, Tobias Reizner und Max Mößlang.

Herren Kreisliga B2: Berg III siegte hoch gegen Obermarchtal.

Herren Kreisliga C2: Rottenacker II brachte aus Dornstadt einen Sieg mit nach Hause. Unterstadion II bezog eine deutliche Niederlage.

Damen Landesklasse 7: Berg II gewann in Untergröningen. Nach dem Sieg im Doppel durch Pflug/Moll gingen sieben Einzel an die Gäste. Sarah Pflug (3), Lydia Moll und Leonie Ströbele (je 2) sicherten den Sieg der Gäste.

Damen Bezirksliga: Die Schelklinger Damen hatten gegen Langenau deutlich das Nachsehen. Berg III erreichte in Ermingen ein Remis.

Mädchen Landesliga: Die Berger Mädchen hatten das Nachsehen. Gegen Neukirch gewannen nur das Doppel Dalheimer/Koch und im Einzel Lea Scheuing.