Erster Saisonsieg für SW Donau

Schwarz Weiß Donau ist am Donnerstag in der neuen Saison der Fußball-Bezirksliga zum ersten Sieg gekommen. Dagegen verlor die SG Öpfingen trotz einer Halbzeitführung noch in der Nachspielzeit knapp in Hohentengen.

SGM SW Donau – SV Langenenslingen 4:2 (3:1). - Tore: 1:0 Luan Kukic (8.), 2:0 Julian Tessmann (25.), 3:0 Luan Kukic (33.), 3:1 Lukas Maier (38.), 4:1 Julian Tessmann (67.), 4:2 Stefan Münst (82.). - SW-Spielertrainer Timm Walter hatte seine Mannschaft offensichtlich nach der Niederlage in Hundersingen ins Gebet genommen. Die Gastgeber gingen in der ersten Halbzeit konsequent zu Werke und führten schon nach einer halben Stunde 3:0. Nach dem 1:0 hatte Langenenslingen zwar zwei gute Chancen, doch sie brachten nichts ein. Luan Kukic war doppelter Torschütze, wobei er das 3:0 ins kurze Toreck spitzelte. Nach dem 3:1 von Lukas Maier traf Schwarz Weiß vor der Halbzeit noch einmal den Pfosten. Nach der Halbzeitpause war es über weite Strecken ein offener Schlagabtausch. Das 4:1 bedeutete die endgültige Entscheidung. In der 70. Minute erhielt Daniel Meier (SGM) Gelb-Rot. Nach einem groben Foul hatte Luan Kukic Glück, dass der Schiri nur die Gelbe Karte zog. In Überzahl versuchten die Gäste, das Ergebnis zu verbessern. Dies gelang Stefan Münst mit dem 4:2 in der 82. Minute, während die Gastgeber mit schnellen Kontern sich noch einige Chancen erspielten.

SV Hohentengen – SG Öpfingen 3:2 (0:2). - Tore: 0:1 Tobias Schüle (5.), 0:2 Gabriel Koch (8.), 1:2, 2:2 Lukas Stützle (47., 89.), 3:2 Manuel Sommer (95.). - Besonderes Vorkommnis: SVH-Spielertrainer Fabian Beckert erhielt auf der Trainerbank die Rote Karte. - Die SG Öpfingen startete recht erfolgreich und führte schon nach acht Minuten 2:0. Nach diesen zwei Toren köpfte die SG noch einmal an die Latte. „Das wäre wohl eine Vorentscheidung gewesen“, sagte Steffen Lehmann von der SGÖ. Hohentengen hatte zwar mehr Spielanteile, doch Öpfingen zog ein gekonntes Konterspiel auf und rettete den Vorsprung in die Pause. Kurz nach dem Seitenwechsel verkürzte Lukas Stützle. Erst in der 89. Minute gelang diesem Spieler der Ausgleich: Den Abstoß des Hohentenger Torhüters verlängerte Lukas Stützle zum 2:2. Dem nicht genug: In der 95. Minute ergab eine Standardsituation durch Manuel Sommer noch das 3:2. Lehmann: „Es war sicher mehr drin, doch wir waren in den letzten Spielminuten nicht clever genug.“

FV Altheim – SV Uttenweiler 1:3 (1:3). - Tore: 0:1, 0:2 Max Guminy (21., 33.), 0:3 Eigentor (40.), 1:3 Anton Dilse (43.).

SGM Blönried/Ebersbach – SG Hettingen/Inneringen 4:1 (1:1).- Tore: 0:1 Julian Teufel (23.), 1:1, 2:1 Jakob Weiß (28., 50.), 3:1 Linus Weiß (55.), 4:1 Jonathan Bromenne (93.).

FV Bad Saulgau – SF Hundersingen 2:6 (1:2). - Tore: 0:1 Xaver Koch (15.), 1:1 Julian Bechtle (20.), 1:2 Marcel Störkle (33.), 1:3 Timo Bischofberger (51.), 1:4 Dennis Heiß (70.), 1:5 Marcel Störkle (76.), 1:6 Julian Störkle (82.), 2:6 Julian Bechtle (88.).

Weiteres Ergebnis: SV Bad Buchau – FV Neufra 0:3.