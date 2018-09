Erster Punkt für Ehinger A-Junioren

Am zweiten Spieltag auf Verbandsebene haben die Fußball-A-Junioren der TSG Ehingen erstmals gepunktet. Die B-Junioren wurden für eine sehr gute Leistung nicht belohnt. Die Ehinger C-Junioren starteten mit einer Auswärtsniederlage in die Verbandsrunde.

A-Junioren Verbandsstaffel: TSG Ehingen – Young Boys Reutlingen 1:1 (0:1). - Mit einem Schuss aus 18 Metern gingen die Gäste in der 26. Minute in Führung. Jonas Herde konnte in der 61. Minute nach Vorbereitung von Vuric ausgleichen. „Es war mehr drin“, sagte Trainer Haris Slatina. Allein in der ersten Halbzeit vergaben die Ehinger drei klare Torchancen.

B-Junioren Verbandsstaffel: TSV Neu-Ulm – TSG Ehingen 2:0 (1:0). - Trainer Mathias Zok lobte sein Team für eine starke Leistung. Die Gäste waren spielerisch besser als ihr Gegner, doch die Bayern trafen in der 11. und 68. Minute. Die Ehinger haben erneut klare Torchancen nicht genutzt. „Nach richtig gutem Spiel haben wir Lehrgeld bezahlt“, so der TSG-Trainer. Am Mittwoch spielen die Ehinger B-Junioren im Verbandspokal zu Hause gegen Bietigheim-Bissingen.

C-Junioren Landesstaffel 4: Olympia Laupheim – TSG Ehingen 4:2 (3:2). - Zweimal holten die Gäste einen Rückstand bei 0:1 und 1:2 auf. Doch die Laupheimer behielten durch zwei weitere Tore in der 34. und 62. Minute das bessere Ende für sich. „Es war ein Klassespiel“, sagte TSG-Trainer Stefan Scherb. Die TSG habe sich sehr wacker geschlagen und das Ergebnis spiegle nicht den Spielverlauf wider.