Erster Hybridbus für den Ehinger Stadtverkehr

Mit einem Hybridbus will das Ehinger Busunternehmen Bayer in diesem Jahr im Stadtverkehr Ehingen durchstarten und so einen Beitrag für die Umwelt leisten. Am Freitag war an der Haltestelle am Marktplatz bereits ein Vorführmodell zu sehen. Es wird der erste Hybridbus sein, der in Ehingen unterwegs ist.

Das Wort Hybrid zeigt an, dass der Bus über mehr als eine Kraftquelle verfügt. Beim Citaro Hybrid von Mercedes-Benz wird Strom erzeugt, wenn der Bus bremst, erklärt Eckhard Werner, Geschäftsführer von Bayer-Reisen. Der Elektromotor wandelt also beim Verzögern des Busses die Bremsenergie in Strom um. Dieser steht dem Elektromotor dann vor allem beim Anfahren zur Unterstützung des Verbrennungsmotors zur Verfügung. „Dadurch hat der Bus einen bis zu 8,5 Prozent geringeren Verbrauch“, betont Werner. Bei der Anschaffung gehe es natürlich auch um den Schutz der Umwelt.

Ein herkömmlicher Bus koste zwischen 240 000 und 250 000 Euro, der Hybridbus sei 20 Prozent teurer in der Anschaffung. Doch nach zehn Jahren sei der Mehraufwand durch den geringeren Verbrauch wieder reingeholt, erklärt er.

Die Nachfrage ist hoch

Von dem neuen Citaro-Hybridbus gebe es nur eine begrenzte Stückzahl, sagt Sonja Bayer, geschäftsführende Gesellschafterin, und die Nachfrage sei hoch. Daher sei man froh, bald zu den Besitzern zu gehören, doch müsse man sich noch gedulden, bis der Bus geliefert wird. Ende des Jahres soll der Hybridbus im Ehinger Stadtverkehr dann aber unterwegs sein. In der Stadt mache der Einsatz des Modells auch am meisten Sinn, sagt Werner, denn hier müsse der Bus häufig stoppen und bremsen.

Wer den öffentlichen Nahverkehr in Ehingen nutzt, wird übrigens keinen Unterschied beim Busfahren merken: Die Ausmaße des Busses sind identisch, es finden genauso viele Menschen Platz und der Bus ist auch barrierefrei.

Der große Unterschied sei eben der Ausstoß, sagt Bayer, die betont, dass das Unternehmen stets mit der Stadt Ehingen in Kontakt sei und froh sei, dass es einen Beitrag zum Umweltschutz leisten könne. Mit der innovativen Antriebstechnik mache das Unternehmen nun einen Vorstoß. In Zukunft wolle Bayer sogar noch mehr Hybridbusse anschaffen.

