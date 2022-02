Erster Grundkurs Skitour der Skizunft Ehingen e.V.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 6. Februar war der letzte Tag des erstmals von der Skizunft Ehingen angebotenen Grundkurses Skitour. Erst wurde an drei Theorieabenden das Grundwissen über Schnee- und Lawinenkunde, Tourenplanung und den Ernstfall inklusive Verschüttetensuche und -bergung vermittelt. Anschließend standen drei einstiegsfreundliche Touren an zwei Wochenenden im Allgäu auf dem Programm: Der Sipplinger Kopf, das Höllritzereck und der Sonnenkopf wurden erklommen.

Neben der richtigen Aufstiegstechnik, mit vielen hilfreichen Tipps, wurde auch die Verschüttetensuche ausgiebig geübt. Ein Blick in die Schneedecke zur Beurteilung der aktuellen Lawinenlage durfte natürlich auch nicht fehlen. Die acht Teilnehmer verbrachten mit den zwei Ausbildern überaus lehrreiche und spaßige Tage, bei denen die gemeinsame Nächtigung in der Sonnenklause bei Sonthofen ein weiteres Highlight darstellte. Dank der äußerst positiven Resonanz wird der Kurs nächste Saison ganz sicher wieder stattfinden!