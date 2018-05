Erster „Day of Hoops“ in Ehingen

Basketball-Jugendmannschaften treffen sich am Samstag, 12. Mai, zur Premiere des Ehinger „Day of Hoops“ in der Längenfeldhalle. Nach Turnieren mit jeweils vier Teams der Altersklassen U12 und U14 stehen am späten Nachmittag und am Abend auch Freundschaftsspiele der U16- und U19-Bundesliga-Mannschaft aus Urspring gegen die die Stuttgart Eagles auf dem Programm.

Beginn ist vormittags um 10 Uhr mit den Begegnungen der U12-Teams. Zusammen mit ihrem Kooperationspartner TSG Söflingen haben die Basketballer der TSG Ehingen und aus Urspring den „Tag der Körbe“ auf die Beine gestellt und die Freundschaftsspiele organisiert. In der U12 nehmen neben dem Nachwuchs der TSG Ehingen und aus Söflingen noch die Stuttgart Eagles und die TG Biberach teil, in der U14 sind es Ehingen, Söflingen, Stuttgart und Reutlingen, die alle jeweils zwei Spiele bestreiten (erst Halbfinale, dann Endspiel oder Spiel um Platz drei).

„Das sind für uns attraktive Gegner und richtig gute Prüfsteine“, sagt Merlin Opitz, Nachwuchstrainer bei der TSG Ehingen und Assistenztrainer der Bundesliga-Teams in Urspring. Dies gilt besonders für die Stuttgart Eagles, einer Mannschaft, die sich zum Großteil aus Kindern US-amerikanischer Militärangehöriger zusammensetzt. Die Eagles sind auch nicht nur mit ihrer U12 und U14 vertreten, sondern auch mit der U16 und U19, die die beiden Bundesliga-Teams aus Urspring herausfordern werden. Alle Mannschaften spielen in der Besetzung der vergangenen Saison. Mit dem „Day of Hoops“ bieten die Verantwortlichen den Nachwuchsbasketballern die Gelegenheit, „sich über den Sommer hinweg zu verbessern“, so Opitz. Nachgedacht wird über eine zweite, ähnliche Veranstaltung gegen Ende der Sommerpause – dann möglicherweise beim Kooperationspartner Söflingen.