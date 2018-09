Der SSV Ehingen-Süd hat am sechsten Spieltag der Fußball-Verbandsliga seinen insgesamt vierten Sieg und den ersten Erfolg auf fremdem Platz erzielt. Die Kichbierlinger setzten sich beim Aufsteiger FV Löchgau, der bis dahin vor heimischem Publikum keinen Punkt abgegeben hatte, mit 2:1 (1:1). Den Siegtreffer für Süd erzielte Aaron Akhabue in der 90. Spielminute.

Co-Trainer Michael Turkalj, der am Samstag Trainer Michael Bochtler (auf Lehrgang) vertrat, freute sich über das späte 2:1 – ein Zufall war es für ihn aber nicht. „Sie wollten es unbedingt“, so Turkalj, der nicht nur den Siegtorschützen Akhabue für dessen ersten Saisontreffer („Für Aaron hat es mich persönlich gefreut“), sondern die gesamte Mannschaft lobte. In der auf Kunstrasen ausgetragenen Begegnung sei „jeder Spieler an seine Grenzen gegangen“, sagte der Co-Trainer. Süd hatte Tempo und Aggressivität bis zum Schluss hochgehalten und so hatte Filip Sapina in der 90. Minute auch den Ballverlust von Löchgau erzwungen, der schließlich zum 2:1 durch Akhabue führte.

Süd-Abwehr steht erneut gut

Schon zuvor hatte Ehingen-Süd Chancen – unter anderem von Hannes Pöschl, dessen Schuss an den Pfosten prallte. „Wir hatten das Gefühl, dass beim Gegner in der Schlussphase die Kräfte etwas nachlassen“, sagte Verteidiger Stefan Hess, der anstelle des privat verhinderten Jan Deiss die Kapitänsbinde trug. Hess war Teil der Fünferkette, die schon eine Woche zuvor gegen Laupheim (4:1) gut stand und nun auch in Löchgau vom Gegner kaum zu überwinden war. Wenn dem Süd-Tor Gefahr drohte, dann zumeist nach Standardsituationen. Torwart Benjamin Gralla habe „ein-, zweimal“ eingreifen müssen, so Hess, der aber nie das Gefühl gehabt habe, dass ein Tor des Gegners in der Luft lag.

Einmal hatte Gralla dennoch hinter sich greifen müssen, schon in der ersten Halbzeit. Es war eine „kuriose“ Situation, sagte Turkalj. Mittelfeldspieler Filip Sapina wollte den Ball nach vorne treiben, war bereits an zwei Spielern vorbeigelaufen, ehe Schiedsrichterin Chantal Kern unglücklich im Weg stand und der Ball von ihr zu einem Löchgauer prallte, der schnell schaltete und die aufgerückte Süd-Abwehr überlistete (37.). „Wir waren in der Vorwärtsbewegung, alles war offen“, so Michael Turkalj.

Den Schreck über das 0:1 schüttelten die Gäste aus Kirchbierlingen schnell ab, schon zwei Minuten später fiel der Ausgleich: Nach einem Angriff über die Flügel kam der Ball schließlich zu Danijel Sutalo, der sich ein Herz fasste und den Ball aus 25 Metern in den Winkel des Löchgauer Tores schickte (39.). Dabei blieb es bis zur Pause.

Bis zu den beiden Treffern innerhalb kurzer Zeit hatte sich das Geschehen meist im Mittelfeld abgespielt. „Der Gegner hat abwartend gespielt, bis wir einen Fehler machen“, so Turkalj. Aber auch Süd war zunächst darauf bedacht, stabil zu stehen und nichts zuzulassen. „Das hat gut funktioniert“, sagt der Co-Trainer. Ähnlich war es in der zweiten Halbzeit, bis in den letzten 20 Minuten die Gäste Oberwasser bekamen – und das Spiel für sich entschieden. Spät, aber nicht unverdient.