Erster Auftritt vom Chor „fEinklang“ unter neuem Dirigenten

Im Rahmen der „Feier zur 50 Jahre Eingemeindung des Ortsteils Kirchen in die Stadt Ehingen“ am 1. Mai trat der „fEinklang“ des Liederkranzes Kirchen zum ersten Mal unter dem neuem Dirigenten Christian Vogt in der Öffentlichkeit auf.

Im offiziellen Teil der Veranstaltung sorgte der Chor zwischen den Reden der Ortsvorsteher von Kirchen, Roland Hess, und dem Oberbürgermeister der Stadt Ehingen, Alexander Baumann, für die musikalische Umrahmung.

Der Chorleiter Christian Vogt hatte vier Lieder ausgewählt, um das Repertoire vorzustellen. Zum Einstand erklang das Lied „Faul sein ist wunderschön“, bekannt aus den Filmen mit Pippi Langstrumpf. Hier hörten nicht nur die Erwachsenen, sondern auch alle Kinder aufmerksam zu.

Es folgte „For the longest time“. In diesem Lied wechseln sich Sopran und Alt in der Liedführung ab, während die Männerstimmen im Hintergrund blieben.

Für die Freunde des klassischen mehrstimmigen Gesangs wurde nach den Reden von Ortsvorsteher und Oberbürgermeister das Lied „Abschied vom Walde“ vorgetragen.

Der Chor beendetet seinen kurzen Vortrag mit dem stimmungsvollen irischen Segenswunsch „an irish blessing“.

Der kurze Auftritt zeigte jetzt schon die Handschrift vom Dirigenten Christian Vogt. Es wurde sehr viel Wert auf die Klangfülle gelegt. Diesem Umstand kommt auch die gestiegene Zahl der aktiven Mitglieder mit nun fast 40 Sängern und Sängerinnen zugute.

Wer beim „fEinklang“ mitsingen möchte ist stets willkommen. Die Proben finden zurzeit jeden Freitag in der Halle in Untermarchtal ab 19.30 Uhr statt. Wer sich vorab informieren möchte, kann dies auch gerne auf der Homepage, http://www.feinklang-kirchen.de/ , oder bei Facebook tun.