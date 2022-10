Erstens Orgelkonzert in St. Blasius

Nach annähernd vierjähriger Renovierungszeit findet Mitte Oktober der Wiedereinzug in die Stadtpfarrkirche St. Blasius in Ehingen statt. Ebenso lange schwiegen auch Glocken und Orgel. Daher wird im ersten Konzert am Sonntag, 23. Oktober, um 17 Uhr die Orgel mit Werken aus alter und neuer Zeit von J. S. Bach, J. P. Sweelinck, A. Wammes, einer Glocken-Orgel-Komposition von V. Linz und der VI. Symphonie von Ch. M. Widor erklingen. An der Orgel spielt Volker Linz. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.