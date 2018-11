Erste Spiele der Zwischenrunde

Bei der Hallenfußball-Bezirksmeisterschaft der D-Junioren hat die erste Zwischenrunde mit den Spielen in zwei Gruppen begonnen. Auch bei den E-Junioren standen die ersten Zwischenrundenpartien auf dem Programm.

Bei den D-Junioren wurden zwei Gruppen der ersten Zwischenrunde ausgespielt. Mit dabei in Sigmaringen war der VfL Munderkingen, der in der Gruppe B hinter der SGM Mengen und der SGM Ebersbach den dritten Platz belegte. Die Gruppe A, die ohne Beteiligung aus dem Raum Ehingen war, gewann die SGM Altshausen/Hoßkirch I vor der SGM Ostrach/Weithart I. Die Entscheidung in den weiteren sechs Gruppen fällt am Wochenende 1./2. Dezember in Ehingen und Sigmaringen. Die besten zwei Teams jeder der insgesamt acht Gruppen sind für die zweite Zwischenrunde qualifiziert.

Die E-Junioren trugen ebenfalls in Sigmaringen ihre ersten Zwischenrundenpartien aus. In den beiden Gruppen A und B war keine Mannschaft aus dem Raum Ehingen dabei. Die ersten beiden Plätze belegten in Gruppe A die SGM Veringenstadt/Hettingen/Inneringen I und die SGM Bingen-Hitzkofen/Scheer sowie in Gruppe B die SGM Renhardsweiler/Braunenweiler I und die SGM Veringenstadt II. Fortgesetzt wird die erste Zwischenrunde am 1./2. Dezember in Ehingen und Sigmaringen.