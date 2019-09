Erste Siege für Oberdischingen und Ringingen

Führungswechsel in der Fußball-Kreisliga A 1: Da der SV Betzenweiler sein Spiel gegen die SG Ersingen verlegt hatte, nutzte der FC Schelklingen/Alb die Gelegenheit, durch seinen Sieg auf den ersten Tabellenplatz vorzurücken. In den übrigen drei Spielen am Sonntag hat es durchweg Heimsiege gegeben. Zwei Spiele waren bereits am Freitag (wir berichteten).

SV Oberdischingen – SV Dürmentingen 2:1 (1:0). - Tore: 1:0, 2:0 Dominik Hanser (43., 65.), 2:1 Raphael Buck (70.). - Aufatmen bei Oberdischingens Trainer Markus Schmid: Der erste Sieg ließ lange auf sich warten. „Wir hatten auch noch die Chance zu einem dritten Tor. Ich wundere mich, wie die Dürmentinger bisher ihre 14 Tore erzielt haben, denn das einzige Tor gegen uns fiel nach einer Standardsituation“, so Markus Schmid. - Reserven: 1:1.

SV Ringingen – SGM Schwarz Weiß Donau Munderkingen/Rottenacker II 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 Florian Stöferle (16., Foulelfmeter), 2:0 Sebastian Eberle (90., nach einem Konter). - Der SV Ringingen hatte insgesamt mehr Spielanteile und ließ vor allem in der ersten Halbzeit mehrere Torchancen aus. Gegen Spielende machten die Gäste Druck, doch dann fiel das 2:0 und das war die Entscheidungs. Die Gäste waren im Abschluss zu schwach. - Reserven: 0:1.

SF Kirchen – SF Bussen 2:1 (1:0). - Tore: 1:0 Jan Holl (28., Foulelfmeter), 2:0 Tim Seebauer (80.), 2:1 Alexander Beck (92.). - Besonderes Vorkommnis: Der Torhüter der SF Bussen bekam die Rote Karte in der 43. Minute, nachdem er Kirchens Tim Seebauer im Strafraum gefoult hatte. - „Wir sind jetzt auf der richtigen Spur“, sagte Stadionsprecher Martin Schrode. Der Sieg von Kirchen war verdient und die Gastgeber hatten darüber hinaus viele Kontermöglichkeiten. - Reserven: 2:2.