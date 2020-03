Erste Niederlage seit Mitte Januar

Die Bezirksliga-Handballerinnen der TSG Ehingen haben erstmals seit Mitte Januar wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Ehingen verlor das Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten TSG Ailingen mit 21:22 (9:14).

Viermal in Folge waren die Ehingerinnen siegreich gewesen, nun hat es sie wieder erwischt. Die Partie in Ailingen war ein Auf und Ab aus Sicht der Gäste. Ausgeglichen war der Beginn, zuerst führte Ailingen, dann Ehingen, bis zum 5:5 lagen beide Mannschaften immer wieder gleichauf. Dann setzte sich der Tabellenzweite erstmals ab, vier Treffer in Folge, teilweise in Überzahl, führten zum 9:5-Zwischenstand. In der Schlussphase der ersten Halbzeit baute Ailingen den Vorsprung noch um ein Tor aus und lag nach 30 Minuten 14:9 vorn.

In der zweiten Halbzeit schienen die Felle für die TSG Ehingen früh ganz davonzuschwimmen. Durch zwei schnelle Treffer erhöhte Ailingen auf 16:9, nach 36 Minuten stand es 19:11. Dann kippte die Partie, die Gäste holten auf. Franziska Bednarsky, Svenja Geiselhardt und gleich viermal Hannah Prang, die am Ende mit elf Treffern beste Torschützin war, brachten Ehingen auf 19:17 heran. Sieben Minuten vor Schluss, nach einem Treffer durch Anna Raimondo, war das Team des Trainerduos Jürgen Prang/Heinz Binnig auf ein Tor herangekommen (21:20).

In der hektischen Schlussphase leisteten sich beide Mannschaften Fehler und Fehlwürfe – nur zwei Würfe landeten noch im Tor: Erst fiel das 22:20 für Ailingen, dann das 22:21 durch Lorena Raimondo für die TSG Ehingen. Mehr als zwei Minuten blieben den Gästen noch, um sich zumindest einen Punkt zu ergattern. Es gelang nicht.

Durch die erste Niederlage nach längerer Zeit gab Ehingen den vierten Tabellenplatz wieder an den am Wochenende erfolgreichen SC Vöhringen ab – allerdings hat Vöhringen ein Spiel mehr ausgetragen als die TSG.