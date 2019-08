Erste Niederlage für Ehingen-Süd

Der SSV Ehingen-Süd hat seine erste Pflichtspielniederlage in der Saison 2019/20 hinnehmen müssen. Zum Auftakt des fünften Spieltages der Fußball-Verbandsliga zogen die Kirchbierlinger am Freitagabend beim VfL Pfullingen mit 1:2 (0:1) den Kürzeren. Der Treffer von Kevin Ruiz in der zweiten Halbzeit war zu wenig, um gegen den Aufsteiger zu punkten.

Süd-Trainer Michael Bochtler schickte mit einer Ausnahme dieselbe Startelf wie am vergangenen Wochenende gegen Normannia Gmünd aufs Feld – nur Philipp Schleker fehlte berufsbedingt, dafür stand Simon Dilger von Beginn an auf dem Platz. Süd kam gut ins Spiel und hatte die ersten Chancen, doch in Führung gingen die Pfullinger: Yasin Yilmaz traf in der zwölften Minute per Kopf zum 1:0. Süd wollte sofort den Ausgleich und hatte in der 16. Minute eine gute Gelegenheit dazu: Semir Telalovic verfehlte aus 15 Metern aber das Tor.

Danach verflachte das Spiel, es gab keine nennenswerten Chancen mehr. In den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit kämpften beide Teams verbissen um Vorteile – der VfL versuchte das Spiel der Gäste zu stören, was ihm gelang. Wenn auch bisweilen mit unerlaubten Mitteln. Schiedsrichterin Silke Adelsberger zeigte viermal innerhalb kurzer Zeit die Gelbe Karte, dreimal war der Adressat ein Pfullinger.

Nach dem Seitenwechsel ergaben sich mehr Torchancen. Erst gab es einen Freistoß für Süd, dann versuchten es zweimal die Pfullinger – ohne Erfolg. In der 65. und 67. Minute hatte die Heimelf das 2:0 auf dem Fuß: Erst brachte Christos Chatzimalousis den Ball nicht ins Tor, dann scheiterte Kevin Haussmann an SSV-Schlussmann Benjamin Gralla.

Das Spiel stand auf der Kippe – und neigte sich dann zugunsten des Aufsteigers. Matthias Dünkel nutzte in der 75. Minute einen Fehlpass im Spielaufbau von Ehingen-Süd zum 2:0. Der VfL versprach sich Sicherheit von der Zwei-Tore-Führung, die aber nur vier Minuten später wieder dahin war: Nach zwei Ecken des auf den Anschlusstreffer drängenden SSV verkürzte Kevin Ruiz für die Gäste auf 1:2 (78.).

Das Team von Ehingen-Süd witterte seine Chance. Schon einmal in dieser Saison, beim Auswärtsspiel in Berg, hatten sie beim Stand von 1:2 bis zum Schluss auf den Ausgleich gedrängt und in der letzten Minute in einem vermeintlich schon verlorenen Spiel doch noch getroffen. In Pfullingen hoffte man auf eine Wiederholung, aber diesmal veränderte sich der Spielstand nicht mehr. Der SSV Ehingen-Süd hatte erstmals in der laufenden Saison verloren, während der starke Aufsteiger mit seinem vierten Erfolg im fünften Spiel am Freitagabend sogar an die Tabellenspitze kletterte.