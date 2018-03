Erste Matchbälle für die Blockbusters

Die Mixed-Volleyballer der TSG Ehingen und der Blockbusters sind am Wochenende wieder im Einsatz. Während die TSG im Kampf um den zweiten Platz am Samstag, 24. Februar, in Beimerstetten (Spieltagsbeginn: 15 Uhr) ihre Spiele gegen die Gastgeber TSV Beimerstetten und die SF Dornstadt bestreitet, treffen die Blockbusters am Sonntag, 25. Februar, ab 14 Uhr in Langenau auf den TSV Langenau und die TSF Ludwigsfeld und haben ihre ersten Matchbälle zur Meisterschaft.

Die TSG Ehingen will in der Tabelle weiter oben dabeibleiben und Druck auf den direkten Konkurrenten Langenau ausüben. Hierzu sind zwei Siege an diesem Spieltag quasi Pflicht. Obwohl die TSG beide Partien in der Vorrunde für sich entschied, hat TSG-Spielführer Frank Schrade Respekt vor beiden Mannschaften. „Gegen Beimerstetten haben wir uns richtig schwer getan. Aber wir haben aus dem ersten Spiel unsere Schlüsse gezogen und wissen, dass wir dieses Mal von Beginn an beweglicher sein müssen. Insbesondere was die Abwehrarbeit betrifft. Und gegen Dornstadt wird es darauf ankommen, die Ruhe zu bewahren und uns nicht an ihr Spiel anpassen, sondern ihnen unser Spiel aufzuzwingen.“ Personell hat Schrade alle Mann an Bord und kann mit der bestmöglichen Mannschaft agieren und gegen den TSV Langenau vorlegen. Hierbei hat die TSG Platz zwei fest im Visier.

Schützenhilfe könnte die TSG von den Blockbusters erhalten, die am Sonntag in Langenau antreten. Im ersten Spiel kommt es zum Duell mit dem TSV Langenau – mit Blick auf die Tabelle eine womöglich entscheidende Partie. Bei einem Sieg wäre den Blockbusters die Meisterschaft wohl kaum mehr zu nehmen. Doch so weit denkt Spielführer Bastian Dannecker nicht: „Langenau ist zu stark für solche Gedankenspiele. Im Hinrundenspiel mussten wir manche schwere Aufgabe lösen. Damit rechne ich auch diesmal.“ Aber mit dem Selbstbewusstsein eines bisher ungeschlagenen Tabellenführers fügt Dannecker hinzu: „Mit zwei Siegen an diesem Tag sind wir durch. Und ich bin zuversichtlich, dies auch zu erreichen.“ In ihrem zweiten Spiel treffen die Blockbusters auf die TSF Ludwigfeld. Ebenso wie die TSG schöpfen die Blockbusters personell aus den Vollen. „Alle sind gesund und einsatzbereit. Somit können wir uns diese Woche im Training optimal vorbereiten“, so Dannecker.