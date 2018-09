Erste Mannschaft startet mit Kantersieg

Einen mehr oder weniger sehr guten Start in die Verbandsspielrunde 2018/19 haben die drei Badmintonmannschaften der SG Ehingen-Laupheim erwischt. Die „Erste“ und „Zweite“ fuhren Siege ein, lediglich die „Dritte“ musste Punkte abgeben.

Zu Hause in der Ehinger Wenzelsteinhalle erwartete die SG Ehingen-Laupheim I den VfL Sindelfingen. Der Heimvorteil sollte Jennifer Pohl, Alexandra Wörz, Tim Rieger, Johannes Neudert, Axel Mock und Sebastian Schmidt den kleinen Vorteil bescheren gegen die vermeintlich stark einzuschätzenden Gegner. Die Motivation der Mannschaft war letztlich ausschlaggebend für den sehr erfreulichen Spielverlauf. Nach souveränen Siegen in allen Doppeln ging die SG rasch mit 3:0 in Führung. Stark herausgespielte Punkte in den drei Herreneinzeln als auch im Dameneinzel brachte die Mannschaft uneinholbar in Führung, ein souveräner Sieg im Mixed machte abschließend den 8:0-Sieg perfekt. Mit diesem Sieg setzte die SG Ehingen-Laupheim I zum Auftakt der Saison eine Duftmarke und übernahm zunächst einmal die Tabellenspitze in der Verbandsliga Südwürttemberg.

Ersatzgeschwächte „Zweite“

Auch die ersatzgeschwächte SG Ehingen-Laupheim II mit Lea und Kristina Köpp, Markus Schiedel, Matthias Englert und Daniel Götz, die direkt zum Auftakt mit nur drei Herren klarkommen musste, machte deutlich, dass sie nach der verkorksten Vorsaison den Aufstieg anstreben will. Obwohl das Team auf drei Stammspieler verzichten musste, zeigte die SG in der Begegnung bei den SF Illerrieden eine sensationelle Leistung. Zwar gingen die beiden Herrendoppel auf das Konto der Gastgeber, mit einem Sieg im Damendoppel legte die Mannschaft aber wieder nach. Siege im Dameneinzel sowie im ersten und zweiten Herreneinzel brachten die Führung. Nach der Niederlage im dritten Herreneinzel brachte ein hart umkämpftes Mixed der SG den entscheidenden und erlösenden fünften Zähler zum Sieg. Aktuell belegt die SG Ehingen-Laupheim II in der Bezirksliga Alb-Donau den vierten Tabellenplatz

Mixed-Sieg nur Ergebniskosmetik

Weniger glücklich war der Spielverlauf für die SG Ehingen-Laupheim III mit Manuela Götz, Reinhilde Nünke, Matthias Kleis, Achim Müller, Martin Köpp und Ricky Schuster, die in der Kreisliga Heidenheim/Alb-Donau bei der TSG Söflingen gastierte. Nach der Niederlage im ersten Herrendoppel zog das Team mit einem Sieg im zweiten Herrendoppel wieder gleich, das Damendoppel ging jedoch erneut an die Gastgeber. Matthias Kleis sicherte mit seinem Sieg im ersten Herreneinzel wieder den Gleichstand, in der Folge gingen jedoch das Dameneinzel sowie das zweite und dritte Herreneinzel auf das Konto der Söflinger. Der Sieg im Mixed war nur noch Kosmetikkorrektur zum 3:5-Endstand.