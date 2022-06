Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Abteilungen Gymnastik für Frauen und Lauftreff der TSG Ehingen absolvierten eam 25. Juni rfolgreich einen Erste-Hilfe-Kurs Sport. Durchgeführt wurde dieser durch Horst Klingberg vom DRK Kreisverband Ulm (im Bild vorne links). In Theorie und Praxis wurden in der Mensa der Realschule Ehingen Sportverletzungen erstversorgt. Zudem die Herz-Lungen-Wiederbelebung in Kombination eines Defibrillators geübt.