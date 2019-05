Erste Hilfe bei Verletzungen auf Tour

Erste Hilfe, wenn weit und breit kein Rotkreuz oder andere ausgebildete Helfer in der Nähe sind, haben die Mitglieder des Ehinger BUND und ihre Freunde sich vom Bereitschaftsleiter des DRK Schelklingen Horst Klingberg zeigen lassen.

Gelernt haben sie, wie der Verletzte mit einer Rettungsdecke – es kann auch Alufolie sein – warmzuhalten ist. Wichtig ist, dass die Folie geknautscht wird, damit Luftpolster entstehen, die dann Wärme geben. Sie lernten, wie man einem verletzten Biker oder Radfahrer den Helm abnimmt – das muss immer sein, erfuhren sie. Der Retter nimmt den Kopf mit dem Helm zwischen die Knie, öffnet das Visier, nimmt die Brille ab. Nach Öffnung des Verschlusses wird der Helm senkrecht nach oben gezogen, der Kopf dabei festgehalten.

Wenn man einen Notruf schaltet, sucht der sich wo auch immer irgendein Netz, der eigene Akku sollte aber geladen sein. Möglichst präzise Ortsangaben mit markanten Punkten in der Nähe, wie ein Sendemast, Stromleitungen oder Wanderwegschilder, sind wichtig.

Bei Wasserunfällen, sagte Klingberg, sollte man alle nassen Kleider bis auf die Haut ausziehen. Jeder der Umstehenden gibt dann ein Kleidungsstück zum Warmhalten, ein Pullover wird von unten angezogen, die Beine kommen in die Ärmel, ein Schal wird wie ein Gürtel umgebunden.

Klingenberg ist Ausbilder für Erste Hilfe vom Kindergartenalter bis zu den Senioren. „Das ist ein Riesenthema. Das Einzige, was man falsch machen kann, ist nicht zu helfen“, betonte er.

Verletzungen möglich

Die Benimmregeln. beim Essen nicht zu reden, hat durchaus einen ernsten Hintergrund: Verschlucken kann lebensgefährlich sein. Passiert es, legt man dem Betroffenen die Hände unter den Rippenbogen, der Magen wird mit Druck komprimiert, der Gegenstand kommt dann nach oben. Die Steigerung mit der Faust im Rippenbogen: die Person umklammern und mit Gewalt drücken. „Es kann durchaus passieren, dass andere Organe dabei in Mitleidenschaft gezogen werden. Hinterher muss unbedingt ein Arzt gerufen werden, Blutungen im Bauchraum bemerkt man kaum, dabei besteht Verblutungsgefahr“, warnte Klingberg. Kinder legt man auf den Arm, mit dem Gesicht in die Handfläche, hält den Fuß fest, schlägt dann kräftig auf den Rücken, riet Klingberg. Ganz falsch ist es, das Kind an den Füßen nach unten zu halten.