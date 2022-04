Erste Hauptversammlung der Riaddeifl seit 2019

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die letzte Jahreshauptversammlung war im Frühjahr 2019. Freudig fanden sich die Riaddeifl am 9. April in Kirchbierlingen ein. Es wurde zum Teil wehmütig auf die vergangenen zwei Jahre geschaut, in denen sich die Deifl trotz Pandemie an einigen Veranstaltungen erfreuen konnten. Die Highlights der vergangenen Fasnet, der Fasnetswanderweg Kirchbierlingen und der vereinsinterne Glombige mit Narrenbaumstellen wurde nochmals in Erinnerung gerufen.

Im weiteren Verlauf „hagelte“ es förmlich Ehrungen bei den Riaddeifl in Kirchbierlingen. Siebenmal hieß es „Vielen Dank für elf Jahre Mitgliedschaft“. Es wurden die beliebten Deifl-Puppen als Zeichen des Dankes übergeben. Gleich neun Deifl wurden mit einer edlen und personalisierten Uhr für 22 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Zeit für einen Wechsel: Zwölf Jahre war Joachim Egle im Zunftrat tätig, neun Jahre davon als 1. Zunftmeister. „Es ist Zeit für einen Wechsel … habe genau so viel Spaß wie ich“ mit diesen Worten übergab Joe, wie er von allen Riaddeifl genannt wird, die Zunftmeistermaske an den neu gewählten Zunftmeister Florian Sälzler. Monika Berger wurde für ihre 18-jährigen, unermüdlichen Einsatz als Kassier gedankt. Sie wird von Birgit Schuster in ihrem Amt beerbt. Petra Löw und Riccarda Kurz werden als Kassenprüfer gewählt. Der bisherige Medienvertreter Bernd Seifert überreicht nach neun Jahren Zunftratstätigkeit das Mandat der Außenkommunikation an Janine Klein.

Unter lautem Applaus, als Zeichen des Dankes, wurden den scheidenden Zunftratsmitgliedern kleine Aufmerksamkeiten überreicht. Viele Projekte und Ideen will der neue Zunftrat gemeinsam umsetzen. Die Hoffnung auf eine normale Fasnet im nächsten Jahr ist groß.

Abgerundet wurde der Abend durch die Wahl von drei Neubewerbern, die ab kommender Saison im Riaddeifl-Häs hoffentlich wieder unter normalen, gewohnt närrischen Bedingungen, die Straßen unsicher machen können.

Informationen rund um die Riaddeifl mit neuem Internetauftritt unter www.riaddeifl.de. Folgen Sie uns auf Facebook (@riaddeifl) und Instagramm(@nz_riaddeifl).