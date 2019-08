Erste Granheimer Ferienprogramm ist ein voller Erfolg

An vier Tagen hat das erste Granheimer Ferienprogramm unter der Leitung von Maren Rapp und Nicole Rapp stattgefunden. Dieses Ferienprogramm ist eine Initiative des Frauenstammtisches Granheim im Rahmen der Lokalen Agenda Ehingen für Familien in den Albteilorten.

Am Sonntag trafen sich viele Granheimer Kinder und Eltern im dortigen Jugendhaus und schauten „Monster Academy“ an und ließen sich dabei Chips schmecken. Trotz Monsterträume konnten alle in dieser Nacht gut schlafen.

Am folgenden Tag labten sich alle an Wäs, Pizza und Wecken, die zuvor selbst im Backhaus hergestellt wurden. Maritta Walter von der Backgemeinschaft Granheim zeigte allen, wie der Teig geknetet wird, so dass Knauzenwecken entstanden. Das Wäs und Pizza belegte jeder nach seinem Geschmack.

In gemütlicher Runde aßen an diesem Tag Granheimer, Erbstetter und Dächinger Kinder ihre Pizza und Wäs in der Bushaltestelle, da es leicht zu regnen anfing. Am Dienstag erklärten Andreas Rapp und Martin Rapp die Arbeit der Feuerwehr. Anhand einer Geschichte wurde erklärt, wie man sich im Brandfall richtig verhält. Auch konnten die Kinder und ihre Eltern einen Atemschützer in voller Montur sehen und brauchen sich nun vor diesem Anblick nicht mehr zu fürchten. Natürlich durfte auch Wettspritzen und das Fahren mit dem Feuerwehrauto nicht fehlen. Zur Verschönerung des Feuerwehrhauses malte jedes Kind ein Bild auf Leinwand. Natürlich durfte dieses auch mit nach Hause genommen werden. Am Mittwoch war schon der letzte Tag des Ferienprogramms. Heute ging es zu den Schafen und Ziegen. Nach einem kurzen Spaziergang ins Schöntal durfte den Schafen und Ziegen Hafer und Streicheleinheiten gegeben werden. Anni Müller beantwortete alle Fragen. So wissen die Kinder nun, dass Ziegen vier Mägen zur Verdauung haben. Wieder zurück am Dorfplatz, filzten die Jungen und Mädchen Seifen mit Schafwolle. Dabei entstanden schöne Muster und lustige Gesichter.