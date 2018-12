Erste Entscheidungen bei B-Junioren

Nach den C- bis E-Junioren und den C-Juniorinnen sind nun auch die Fußball-B-Junioren in ihre Hallenbezirksmeisterschaft gestartet. Die ersten beiden Vorrundengruppen wurden ausgespielt. Die C-Junioren trugen am vergangenen Wochenende zwei weitere Gruppen der ersten Zwischenrunde aus, während es bei den D- und E-Junioren in der zweiten Zwischenrunde bereits um Plätze in der Endrunde ging.

B-Junioren: Sechs Gruppen umfasst die Vorrunde der B-Junioren, die ersten beiden wurden in Gammertingen ausgespielt. Die Mannschaften auf den ersten drei Plätzen sind für die Zwischenrunde im Januar 2019 qualifiziert. In der Gruppe A setzte sich die SGM Alb-Lauchert ohne Punktverlust (fünf Spiele, fünf Siege) durch vor der SGM Sigmaringendorf und der SGM Inzigkofen. Die zweite Mannschaft der SGM Unterstadion/Munderkingen blieb ohne Sieg, punktete nur beim 0:0 gegen die SG Mengen II und musste sich mit Rang vier zufrieden geben. Deutlich besser lief es für die „Erste“ der SGM Unterstadion/Munderkingen, die aus ihren fünf Gruppenspielen acht Punkte holte und hinter der SG Mengen I und der SGM Hettingen den dritten Platz belegte. Unterstadion/Munderkingen war das einzige Team, das dem Gruppensieger SG Mengen beim 2:1 Punkte abknöpfte. Die SGM Altheim/Allmendingen/Niederhofen/Ennahofen kam auf Platz vier, einen Punkt hinter der SGM Unterstadion/Munderkingen. Die SGM Allmendingen hatte aber schon vor ihrem letzten Spiel der Gruppe (3:1 gegen die SGM Sigmaringendorf) keine Chance mehr auf das Erreichen der ersten drei Plätze. Weiter geht es in der Vorrunde der B-Junioren mit den restlichen vier Gruppen am 15./16. Dezember in Herbertingen.

C-Junioren: In dieser Altersstufe waren die ersten beiden Gruppen der ersten Zwischenrunde bereits eine Woche zuvor in Ehingen ausgetragen worden, nun ging es in Gammertingen mit den Gruppen C und D weiter. Die SG Mengen, die SGM Fulgenstadt und der FV Bad Saulgau II in Gruppe C sowie die SGM Alb-Lauchert, der FV Bad Saulgau I und die SGM Sigmaringendorf in Gruppe D belegten die ersten drei Plätze und sicherten sich so die Startberechtigung für die zweite Zwischenrunde. Die restlichen Startplätze für die dritten Runde werden in den Gruppen E und F am 16. Dezember in Riedlingen vergeben; dann sind auch wieder Teams aus dem Raum Ehingen dabei.

D-Junioren: Bereits in der zweiten Zwischenrunde bewegen sich die D-Junioren, bei denen es somit bereits um den Einzug in die Endrunde am 20. Januar in Altshausen ging. Aus vier Gruppen qualifizieren sich die jeweils besten zwei fürs Finalturnier. In der Gruppe A in Gammertingen musste sich die SGM Ehingen-Süd/Rottenacker nur der SGM Gammertingen geschlagen geben und belegte mit sicherem Abstand vor den drei weiteren Mannschaften Rang zwei. In Gruppe B in Gammertingen hatten die ersten beiden Teams, die SG Mengen und der FV Bad Saulgau, ebenfalls einen größeren Vorsprung. Gemeinsam den dritten belegten die SGM Ehingen-Süd/Rottenacker II und der VfL Munderkingen, die beide nur ein Spiel verloren (jeweils 0:1 gegen die SG Mengen) und dreimal 0:0 spielten. Ohnehin fielen in dieser Gruppe wenige Tore: zehn in zehn Spielen (zum Vergleich die Gruppe A: 24 Treffer), fünf Spiele endeten 0:0. Die weiteren Endrundenteilnehmer werden am 16. Dezember in den Gruppen C und D in Herbertingen ermittelt.

E-Junioren: Bei der E-Jugend in Gammertingen um die ersten Entscheidungen in der zweiten Zwischenrunde. In Gruppe A setzte sich die SGM Schelklingen I ungeschlagen als Gruppensieger mit einem Punkt Vorsprung vor der SGM Veringenstadt durch; Rang drei belegte die SG Öpfingen, die sich durch das 1:1 gegen Krauchenwies im drittletzten Spiel um die verbliebene Chance auf einen der ersten beiden Plätze brachte. Die Gruppe B gewann ohne Punktverlust der SV Langenenslingen, der sich im entscheidenden Spiel um Platz eins gegen Munderkingen mit 1:0 durchsetzte. Munderkingen hatte zuvor seine drei Partien gewonnen und war am Ende mit fünf Punkten Vorsprung auf den Drittplatzierten Gruppenzweiter. Weiter geht es mit den Gruppen C und D der zweiten Zwischenrunde am 16. Dezember in Riedlingen.