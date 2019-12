Erste Endrundenteilnehmer stehen fest

Die A- und B-Junioren sind in die Hallenfußball-Bezirksmeisterschaften Donau gestartet. In den Gammertingen ausgetragenen Vorrundenspielen ging es bei der B-Jugend um den Einzug in die Zwischenrunde und bei der A-Jugend um das Erreichen der Endrunde. Bei den E-Junioren wurden in der zweiten Zwischenrunde ebenfalls in Gammertingen die ersten Endrundenteilnehmer ermittelt.

Drei der insgesamt fünf Vorrundengruppen der A-Junioren wurden in Gammertingen ausgetragen, die jeweils Erst- und Zweitplatzierten kamen weiter. In der Gruppe A setzten sich die SGM Alb-Lauchert und der TSV Ertingen durch, die beide ungeschlagen blieben. Ohne Sieg blieb die SGM Ennahofen/Allmendingen/Altheim/Niederhofen. In der Gruppe B belegte die SGM Unterstadion/Munderkingen mit 13 von 15 möglichen Punkten Rang eins vor der SGM Daugendorf. Auf Platz vier landete die SGM Öpfingen/Donau-Riss I und auf Rang sechs die sieglose SGM Griesingen/Sulmetingen II. Knapp war der Ausgang in Gruppe C, in dem die SGM Griesingen/Sulmetingen mit Rang drei vorliebnehmen musste. Einen Punkt mehr holte die SGM Krauchenwies, die wiederum einen Punkt weniger hatte als Gruppensieger SG Mengen. Mit den vorderen Plätzen nichts zu tun hatte die SG Öpfingen/Donau-Riss II, die Rang fünf belegte. Die weiteren beiden Vorrundengruppen sind am 15. Dezember in Herbertingen.

Bei den B-Junioren wurde in Gammertingen in drei Gruppen um das Vorrücken in die Zwischenrunde gespielt. In der Gruppe A mit sechs Mannschaften kamen die besten drei weiter, die SG Mengen, die SGM Veringenstadt und die SGM Mägerkingen. Die TSG Ehingen III belegte Platz fünf. In den Gruppen B und C spielten fünf Teams, die jeweils besten zwei waren für die Zwischenrunde qualifiziert. In Gruppe B kamen die SGM Alb-Lauchert und die TSG Ehingen II auf die ersten beiden Plätze, nur knapp dahinter landeten die SGM Kirchen/Marchtal/Lauterach. In Gruppe C gewann die TSG Ehingen mit vier Siegen in vier Spielen vor der SGM Inzigkofen, die SGM Ehingen-Süd/Dettingen/Rottenacker III belegte Rang vier. Die vier weiteren Vorrundengruppen werden am Wochenende 14./15. Dezember in Herbertingen ausgetragen.

Bei den E-Junioren sind die ersten Finalteilnehmer fix. In Gammertingen wurden die Gruppen A und B der zweiten Zwischenrunde ausgespielt. In Gruppe A gewann die SGM Ostrach vor der SG Öpfingen I, in Gruppe B setzte sich die SGM Bingen-Hitzkofen vor der TSG Ehingen I durch. Die weiteren Endrundenteilnehmer werden am 14. Dezember in Hertingen ermittelt.