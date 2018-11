„Erste“ der TSG Ehingen gewinnt Kreisliga-Derby gegen die „Zweite“

Das vereinsinterne Duell in der Basketball-Kreisliga Nord hat die erste Mannschaft der TSG Ehingen gegen die zweite Mannschaft mit 77:62 für sich entschieden.

Die „Erste“ erwischte einen guten Start und führte nach dem ersten Viertel bereits mit 25:10. Im zweiten Abschnitt kämpfte sich die „Zweite“ heran und verkürzte bis zur Halbzeit auf 30:38. Alles war noch offen. Doch die erste Mannschaft hielt ihre „Zweite“ auf Distanz und baute den Vorsprung im dritten Viertel wieder aus (56:42). Der letzte Abschnitt war ausgeglichen und ging mit 21:20 an den Tabellenführer, der das Spiel mit 15 Punkten Vorsprung gewann und in dieser Saison weiterhin ungeschlagen ist. Für die „Zweite“, die Rang vier belegt, war es die zweite Saisonniederlage. Die meisten Punkte bei der TSG I erzielten Tom-David Harscher (14), Felix Reize (13), Patrick Docimo und Alexander Kopf (jeweils 10), die erfolgreichsten Werfer der TSG II waren Raphael Munding (19), Ernst Alexander und Felix Pfeifer (jeweils 14).

Die nächsten Aufgaben in der Kreisliga stehen am kommenden Wochenende an: Spitzenreiter Ehingen I empfängt am Samstag, 17. November, 17.30 Uhr, in der JVG-Halle den VfL Sindelfingen, Ehingen II tritt ebenfalls am Samstag, 16.45 Uhr, beim VfL Kirchheim II an.