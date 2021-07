Erst- und Zweitimpftermine in Ehingen

In Ehingen gibt es weitere Angebote für Erst- und Zweitimpfungen. Zum einen werden im Kreisimpfzentrum Ehingen weitere Termine für vorgezogene Zweitimpfungen. Zum anderen gibt es ein Impfangebot im KIZ und von der Stadt aus für Erstimpfungen.

Am Freitag, 16. Juli, können sich alle Erwachsenen über 18 Jahre von 9 bis 16 Uhr in der Wenzelstein-Sporthalle der Realschule Ehingen impfen lassen. Es ist keine Anmeldung nötig, die Impfung ist kostenlos. Verimpft wird der Impfstoff Astrazeneca. Beim Zweittermin, am Montag, 16. August, kommt ein mRNA-Impfstoff, vermutlich Moderna, zum Einsatz. Mitzubringen sind ein Ausweisdokument, die Krankenkassenkarte und der Impfpass. Vor Ort findet auch ein ärztliches Aufklärungsgespräch statt.

Das KIZ Ehingen stellt zusätzliche Terminslots für vorgezogene Zweitimpftermine bereit. Dieses Angebot für eine vorgezogene Zweitimpfung gilt ausschließlich für Personen, deren eigentlicher Zweitimpftermin am 19. Juli oder danach stattfinden würde - unter Einhaltung der aktuell vorgegebenen Impfintervalle.

Die Buchung dieser Termine erfolgt unter 01742 83 68 53, Mittwoch bis Samstag, 11 bis 17 Uhr, oder online im Anmeldeportal des KIZ-Betreibers Huber Health Care unter: ehingen.impfanmeldung.com

Zudem bietet das KIZ einen weiteren Sondertermin für Erst- und Zweitimpfungen ohne Voranmeldung am Sonntag, 18. Juli. Das Angebot ist limitiert. Verimpft werden die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna. Impfwillige müssen zum Termin ihren Personalausweis als Altersnachweis und die Krankenversicherungskarte mitbringen, sowie – wenn vorhanden – den Impfpass und gegebenenfalls auch Allergiepass oder Medikamentenplan.

Im Falle einer Erstimpfung wird der Termin für die Zweitimpfung vor Ort im KIZ Ehingen vereinbart. Durch die kurzen Impfintervalle entsprechend der aktuellen Stiko-Empfehlung ist die Zweitimpfung im KIZ Ehingen noch vor dessen Schließung am 15. August garantiert.