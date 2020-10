Erst Torjäger-Kanone, dann drei Tore

Am Sonntag war der Tag von Julian Hauler: Vor dem Kreisliga-Spiel der SGM Emerkingen/Ehingen-Süd II gegen TSG Ehingen II erhielt er von Hans Aierstok die Torjäger-Kanone für die 19 Tore, die er noch für den SSV Emerkingen in der kurzen Saison 2019/20 erzielt hatte, überreicht. Dann traf er im Spiel gleich dreimal. Hauer hat nun den Preis insgesamt zum dritten Mal erhalten. „Du darfst ruhig wiederkommen“, sagte SGM-Coach Trainer Alexander Thurner zum SZ-Mitarbeiter.

TSG Ehingen: Dominik Martin, eigentlich noch im A-Junioren-Alter, aber er ist der Mann für das jeweils erste Tor des Bezirksligisten TSG Ehingen. Auch in Langenenslingen erzielte er das 1:0 für seine Mannschaft.

Personalmangel: Recep Metin hat bei Türkgücü Ehingen Personalprobleme. „Ich habe am Dienstag in der Reserve gespielt und hätte zur Not auch in der ersten Mannschaft gespielt“, sagte er nach dem Spiel am Donnerstag.

Bann gebrochen: Jetzt hat auch Schwarz Weiß Donau II gewonnen. Innerhalb von drei Tagen gelangen dem A-Kreisligisten die ersten beiden Heimsiege der neuen Saison. Es war ein kleiner Trost für die höhere Niederlage der ersten Mannschaft im Bezirksliga-Spiel gegen Hohentengen.

SG Öpfingen: Der verletzte Torhüter Steffen Lehmann lobte am Sonntag seinen Stellvertreter im Tor des Bezirksligisten. „Lukas Rieger hat sehr gut gehalten“, so Lehmann.

Erst Hochzeit, dann Spiel: „Die halbe Mannschaft war am Samstag auf der Hochzeit von Daniel Eberhardt und trotzdem haben wir gewonnen“, freute sich Martin Blankenhorn, Trainer der SG Altheim. Der Bezirksligist gewann am Sonntag sein Auswärtsspiel bei Hettingen/Inneringen.

Ärger: „Der FC Schmiechtal hat erst am Sonntagvormittag angerufen, dass er wegen Corona nicht spielen kann. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir schon alle Vorbereitungen für beide Mannschaften getroffen“, sagte KSC-Trainer Bernard Stvoric. Aufgrund des Corona-Verdachtsfalls wurde die Partie der Kreisliga B kurzerhand abgesagt.

SV Unlingen: „Für unsere junge Mannschaft wäre es wichtig, dass sie einmal einen Sieg einfahren würde“, sagte Josef Hägele. Die Gastgeber hatten zur Halbzeit geführt und verloren durch zwei Unterstadioner Tore in den letzten Spielminuten. (ai)