Erst Lehrgeld gezahlt, dann überzeugt: die TSG beim McDonald’s-Cup

Achte Teilnahme, dritter Erfolg: Nach 2007 und 2008 haben sich die Fußball-C-Junioren des FC Bayern München wieder in die Siegerliste des McDonald’s-Cups der TSG Ehingen eingetragen. Im Finale setzten sich die Münchner gegen die Stuttgarter Kickers durch, die nach langer Pause wieder in Ehingen waren. Der Nachwuchs des personell geschwächten Gastgebers TSG Ehingen zahlte gegen die Regionalligisten Lehrgeld, beendete aber mit einem Erfolg das Turnier und will den Schwung in die Landesstaffel-Saison mitnehmen.

„Es war auf jeden Fall ein lehrreiches Turnier, aus dem wir viel mitnehmen“, sagt Stefan Scherb, der zusammen mit Markus Dura das neue Trainergespann der C-Jugend der TSG bildet. Die ersten Erfahrungen für die jungen Ehinger Fußballer waren schmerzhaft, dem 0:3 im ersten Spiel gegen die Stuttgarter Kickers folgte ein 0:9 gegen Bayern München. „Das Spiel gegen die Bayern haben wir komplett versemmelt“, so Scherb, der urlaubsbedingt aber auf etliche Spieler verzichten musste und deshalb auch etliche Talente aus dem jüngeren C-Jugend-Jahrgang im Turnieraufgebot hatte – während die Regionalligisten wie Bayern München, Stuttgarter Kickers, 1. FC Nürnberg oder in der anderen Vorrundengruppe VfB Stuttgart, SpVgg Greuther Fürth und SC Freiburg mit dem älteren Jahrgang antraten.

Ein Ruck nach dem Bayern-Spiel

Im Spiel gegen den FC Bayern schwang bei den jungen Ehingern eine große Portion Ehrfurcht mit. „Bevor meine Mannschaft überhaupt den Platz betrat, war das Spiel in den Köpfen schon verloren“, sagt Trainer Scherb. „Die Spieler hatten das Gefühl, dass gegen die Bayern nichts zu holen war.“ Dabei hatte er ihnen zu vermitteln versucht, „dass sie nichts zu verlieren“ hätten. Nach dem 0:9 waren die TSG-Fußballer schon geknickt, doch das Trainerduo richtete sie wieder auf. „Das Bayern-Spiel war ein Tiefpunkt, doch wir haben gesagt, dass wir eine Trotzreaktion brauchen. Es ging dann auch ein richtige Ruck durch die Mannschaft“, so Scherb. Zwar verlor die TSG auch ihr letztes Gruppenspiel gegen den Titelverteidiger 1. FC Nürnberg (0:5), doch das Spiel um Platz sieben gegen den zweiten Landesstaffel-Vertreter im Feld, den 1. FC Normannia Gmünd, entschieden die Ehinger nach gutem Auftritt für sich. Einen Sieg zum Abschluss hätten viele Zuschauer nicht mehr erwartet, nachdem die Normannia in ihrer Vorrundengruppe dem SC Freiburg einen Punkt abgetrotzt hatte (0:0) und einem weiteren Regionalligisten, Greuther Fürth, nur knapp unterlegen war (0:1).

„Im Platzierungsspiel waren wir die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen“, sagt TSG-Jugendleiter und Turnier-Organisatonschef Thomas Javornik. Und so freuten sich die C-Junioren des Gastgebers schon wieder, als sie bei der Siegerehrung den Lohn für Platz sieben aus den Händen von McDonald’s-Vertreter Marc Karrer, Ehingens Bürgermeister Sebastian Wolf und Roland Schenzle vom Förderverein der TSG-Fußballer entgegennahmen.

Den größten Pokal aber gab es für den Turniersieger Bayern München, der in der Vorrunde beim 0:0 im ersten Aufeinandertreffen mit den Stuttgarter Kickers Schwierigkeiten hatte (Javornik: „Da waren die Kickers einem Treffer näher als die Bayern“), sonst aber souverän war. „Die Bayern waren der verdiente Sieger“, sagt der Organisationschef. Damit holten die Münchner C-Junioren ihren dritten Turniersieg in Ehingen nach, den sie vor zwei Jahren noch knapp verpasst hatten – damals verloren sie das Endspiel gegen den VfB Stuttgart im Elfmeterschießen.

Der VfB, Rekordsieger in Ehingen mit neun Erfolgen, blieb seit 2016 hinter den Erwartungen zurück. Im Vorjahr wurde Stuttgart Sechster – wegen eines Gewitters war das Spiel um Platz fünf damals gestrichen worden und der VfB hatte die schlechtere Vorrundenbilanz gegenüber dem Fünften. Diesmal sprang Platz vier heraus, trotz makelloser Vorrunde (drei Siege, 10:0 Tore). Im Halbfinale war der VfB Stuttgart am Lokalrivalen Kickers gescheitert und wollte aus Enttäuschung zunächst nicht zum Platzierungsspiel antreten oder es im Elfmeterschießen abhandeln. „Beim VfB hatte man sich viel mehr erwartet“, so Javornik, der dann froh war, dass die Stuttgarter doch noch einmal antraten (wenn auch erfolglos, 0:2 gegen Fürth) und das Turnier so im Zeitplan blieb.

Planung für 2019 startet im Herbst

Ob die vielen Bundesliga-Nachwuchsteams ihre Erwartungen erfüllt haben oder nicht – für die TSG Ehingen als Ausrichter gab es auch nach der 21. Auflage des Turniers viel Zuspruch und Lob. „Die Mannschaften waren mehr als zufrieden“, sagt Thomas Javornik. „Es gab auch schon erste Rückmeldungen fürs kommende Jahr.“ Welche Teams beim 22. McDonald’s-Cup dabei sein werden, vermochte Javornik noch nicht zu sagen: die TSG als Gastgeber sicher, nach Möglichkeit die Bayern als Titelverteidiger und der VfB Stuttgart als Rekordsieger und Stammgast, wenn es den Vereinen zeitlich passt. Der Planung für 2019 wird sich der TSG-Jugendleiter dann im Herbst zuwenden.