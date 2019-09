Erst die Vorfahrt genommen, dann gegen die Straßenlaterne gekracht

Erst hat ein alkoholisierter Autofahrer am Freitagabend in Ehingen die Vorfahrtsregeln missachtet und dann eine Straßenlaterne umgefahren, heißt es im Polizeibericht. Zeugen hatten die Beamten über die Vorfälle informiert.

Am Freitag, gegen 22 Uhr, bog ein 35-jähriger Autofahrer von der Winckelhoferstraße nach rechts in die Fischersteige in Richtung Stadion ein. Dabei kam er auf die Gegenfahrbahn. Der Autofahrer und der Gegenverkehr bremsten bis zum Stillstand ab und verhinderten dadurch eine Kollision.

Zeugen merken sich das Kennzeichen

Der 35-jährige setzte zurück und fuhr rechts um den Gegenverkehr herum. Dabei fuhr er über den Gehweg und beschädigte eine Straßenlaterne. Anschließend entfernte er sich zügig von der Unfallstelle. Zeugen merkten sich das Kennzeichen und informierten die Polizei, teilt diese mit. Im Rahmen der Fahndung wurde das Auto etwa 30 Minuten später gefunden und der Fahrer kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Der Sachschaden wird auf 2800 Euro geschätzt.