Ersingen setzt sich in Lauterach durch

Der Kreisliga-A-Aufsteiger SG Ersingen hat sein Erstrundenspiel im Fußball-Bezirkspokal Donau beim B-Ligisten Lauterach am Donnerstagabend gewonnen. Die Erstinger treffen in Runde zwei bereits am Sonntag, 18. August, 17 Uhr, auswärts auf den Ligakonkurrenten Griesingen.

SC Lauterach – SG Ersingen 2:4 (2:3). – Tore: 1:0 Marco Traub (10.), 1:1, 1:2 Lamin Cham (15., 20.), 1:3 Christian Neuer (35.), 2:3 Kai Cikoglou (42.), 2:4 Jammeh Bubcar (85.). – Der SC Lauterach machte gegen den Kreisliga A-Aufsteiger eine sehr gute Figur und gab sich erst mit dem 2:4 in den letzten Spielminuten geschlagen.

Weitere Ergebnisse von Freitagabend: FC Schmiechtal – FV Altheim 2:1 (1:1), FV Neufra II – SSV Emerkingen 2:3 (1:2), SG Öpfingen – SV Bad Buchau 1:0 (0:0).