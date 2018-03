Erschwerter Abstiegskampf der Steeples in der ProA

Die Erleichterung war groß beim Basketball-Zweitligisten Team Ehingen Urspring nach dem 94:81 gegen die ebenfalls abstiegsgefährdete Orange Academy aus Ulm. Erstmals seit Monaten stehen die Steeples nicht auf einem Abstiegsplatz. Doch entschieden ist nichts, der Abstiegskampf geht weiter, neun Spieltage stehen noch an. Die Steeples fühlen sich auch durch den Zugang des im Derby überzeugenden Aufbauspielers Achmadschah Zazai gerüstet für das letzte Drittel der Hauptrunde – wären da nicht die vielen Verletzungen und Blessuren.

Die Stimmung in der JVG-Halle nach dem Sieg gegen die Orange Academy war so, als hätten die Steeples den entscheidenden Schritt zum Verbleib in der ProA schon gesetzt. Doch weit gefehlt. Die beiden Punkte erhöhen immerhin die Chancen für Ehingen Urspring, während eine Niederlage die Steeples weit zurückgeworfen hätte. Dann hätten sie an den verbleibenden neun Spieltagen drei Siege mehr erzielen müssen als die Ulmer. Dieses Szenario ist vom Tisch, mit dem Derbysieg zogen die Steeples mit der Orange Academy gleich und entschieden auch den direkten Vergleich für sich. Nun muss das Farmteam des Bundesligisten Ulm ein Spiel mehr gewinnen als Ehingen Urspring, um bei Punktgleichheit in der Tabelle vor dem Rivalen zu stehen.

Steeples-Trainer Domenik Reinboth wies auf die Bedeutung des gewonnenen direkten Vergleichs hin und auch für Spieler Sebastian Schmitt war es „super wichtig. Das ist ein Extra-Bonus für uns.“ An Schmitt war aber auch zu sehen, welcher Kraftakt hinter dem Erfolg stand. Der 21-jährige Point Guard humpelte vom Feld, machte darum aber kein großes Aufheben. Wichtiger war für ihn der Sieg. „Es war ein großer Kampf, wir haben mit viel Herz gespielt“, so Schmitt, für den die Lufthoheit im letzten Viertel ausschlaggebend war. „Da haben wir die Rebounds kontrolliert.“

Dafür verantwortlich waren in erster Linie Kevin Yebo (14 Rebounds) und Bradley Hayes (9). Beide lagen aber nicht nur bei den Rebounds über ihrem Schnitt pro Spiel, sondern auch bei den Punkten. Yebo (Durchschnitt: 10,6) war mit 22 Punkten der erfolgreichste Werfer auf dem Feld, Hayes (9) kam auf 17 Punkte. Beide profitierten besonderes von Steeples-Zugang Achmadschah Zazai, der selbst 17 Punkte erzielte, aber auch elf Assists verzeichnete und dazu noch – obwohl mit 1,77 Metern der Kleinste im Kader – die drittmeisten (Defensiv-) Rebounds (4) seines Teams.

„Cha Cha“ Zazai erfüllte in seinem ersten Spiel, was sich die Verantwortlichen durch seine Verpflichtung erhofft hatten. Der 31-Jährige ist ballsicher, hat ein scharfes Auge für Mitspieler. Zazai ordnete und führte das Team. „Es ist super, mit Cha Cha jemanden zu haben, der so viel Erfahrung hat und andere Spieler besser macht“, sagte Trainer Reinboth. Auch Zazais Mitspieler halten große Stücke auf den früheren Bundesliga-Profi. „Er ist unglaublich. Und besitzt Erfahrung, die wir anderen so noch nicht haben können“, sagt Aufbauspieler Schmitt, der den Zugang nicht als Konkurrenten auf seiner Position sieht, sondern als Weggefährten, von dem er selbst profitiert. „Im Training sagt er mir, wo ich mich verbessern kann.“

Erst seit einer Woche ist Achmadschah Zazai in Ehingen und sorgte doch schon für einen Aufschwung – von dem Trainer Reinboth hofft, dass er anhält. Er erinnerte an das erste Spiel nach der Rückkehr von Devon Moore, das Anfang Dezember gewonnen wurde. Auch da herrschte Euphorie, die rasch wieder wich. „Das Spiel gegen Trier war super, aber danach sind wir abgefallen“, so Reinboth. Das soll sich nicht wiederholen.

Dagegen bleibt den Steeples das Verletzungspech offenbar treu. Devon Moore fällt wegen eines Mittelhandbruchs für den Rest der Saison aus, Jonathan Malu, gebeutelt in dieser Saison, musste gegen die Orange Academy schon im ersten Viertel wegen Sprunggelenksbeschwerden raus. Das Derby verfolgte er mit traurigem Blick von der Bank aus und hüpfte hernach, gestützt auf einen Betreuer, auf einem Bein in die Kabine und wurde danach zur Untersuchung ins Krankenhaus gefahren. Bradley Hayes wiederum hatte nach dem Spiel ein bandagiertes Knie, Seger Bonifant plagen Achillesbeschwerden. Wenigstens trainiert Bo Meister nach seinem Bänderanriss wieder und gehörte gegen Ulm auch zum Aufgebot, kam aber nicht zum Einsatz.

Reinboth, in der dritten Saison Cheftrainer der Steeples, erinnert sich an keine vergleichbare Situation mit ähnlich vielen Verletzungen und Blessuren, die sich wie ein roter Faden durch die Runde ziehen. „Wir haben die Seuche in dieser Saison“, so Reinboth. Es ist Abstiegskampf unter erschwerten Bedingungen beim Team Ehingen Urspring.