Erntedankwanderung am 5. Oktobervon Grundsheim nach Rottenacker

Der Schwäbische Albverein Ehingen lädt zu seiner Mittwochswanderung am 5. Oktober ein. Auf dem Plan steht eine Erntedankwanderung von Grundsheim nach Rottenacker.

Die Standardwanderung führt von der Ortsmitte zur St. Martinskirche mit Besichtigung des Erntedank,vorbei an der Lourdeskapelle Richtung Oberstadion am Stehbach zum Erntedank St. Maria und Selige Ulrika in Unterstadion.

Die Gruppe wandert auf dem neuen Radweg nach Rottenacker zur Einkehr. Die Wanderstrecke ist insgesamt etwa neun Kilometer lang.

Eine Kurzwanderung führt von der Bushaltestelle zum Erntedank in Unterstadion und weiter nach Rottenacker zur Einkehr, die Strecke ist circa 4,5 Kilometer lang.

Treffpunkt ist um 12.05 Uhr am Bahnsteig 3, die Rückkehr wird gegen 18 Uhr sein.