Erneute Erfolge für Jugend des TC Ehingen

Bei den Jüngsten-Bezirksmeisterschaften um den LBS-Cup Winter 2018 im Tennis haben die Nachwuchsspieler des TC Ehingen erneut sehr gute Ergebnisse erzielt. Das Ausnahmetalent Jana Stepanenko erspielte sich in der Altersklasse U9 durch starke Leistungen den Turniersieg. Dabei ließ sie ihrer Konkurrenz keine Chancen. In der Gruppenphase hatte Stepanenko in beiden Spielen klar mit 4:0 und 4:0 gewonnen und auch auch das Halbfinale ging mit 4:0 und 4:0 an das Ehinger Talent. Matilda Schick von den SF Schwendi richtete im Finale der Bezirksmeisterschaften nichts gegen Stepanenko aus, erneut setzte sich die TC-Spielerin klar in zwei Sätzen mit 4:0 und 4:0 durch. Somit ging der erste Platz verdient und ohne Spielverlust an die Ehinger Spielerin. Vom 9. bis 11. Feburar nimmt Jana Stepanenko nun an den württembergischen Jüngstenmeisterschaften teil.

Luis Lengler vom TC Ehingen sicherte sich bei den Bezirksmeisterschaften in der Vorrunde der Altersklasse U9 gegen seine zwei Jahre sowie ein Jahr älteren Gegner mit einem hart umkämpften Dreisatzsieg (4:2, 2:4, 8:6) und einer Niederlage den Einzug ins Halbfinale. Das Nachwuchstalent des TC Ehingen erreichte am Ende den dritten Platz.