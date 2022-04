Ermäßigte Karten für The Beatbox

Noch sind es zwar ein paar Tage bis zum kommenden Januar. Doch wer sich jetzt schon Karten für das Konzert „The Beat Box Live Again“ am 18. Januar 2023 in der Ehinger Stadthalle besorgt, erhält zehn Prozent Frühbucherrabatt. Laut Veranstalter gilt das Angebot bis zum 31. Mai. Die Veranstaltung ist vor allem für Fans der Beatles gedacht: „The Beatbox“ sind vier Musiker aus Italien und spielen die Hits der Liverpooler Pilzköpfe originalgetreu nach. Tickets sind erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie direkt vom Veranstalter unter 0365 / 5 48 18 30 und www.thebeatbox.de