Erlebnisfreibad ist wieder offen

Das Ehinger Freibad hat am Samstagmorgen seine Pforten für die diesjährige Saison geöffnet. Zahlreiche Wasserratten erfrischten sich an dem sommerlich-heißen Tag, der Kiosk war geöffnet, auch der Sprungturm. Das Planschbecken jedoch war noch geschlossen. Wermutstropfen: Schon am Sonntag wurde es wieder kälter, Regen und auch Sturm zogen über die Region hinweg. Auch für die kommenden Tage ist eher durchwachsenes Wetter vorausgesagt. Doch das hält die Wasserratten sicherlich nicht ab.