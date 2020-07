Erinnerungen an die Relegation 2017

Am 18. Juni 2017 sind sich die TSG Ehingen und der SV Uttenweiler in der Relegation gegenübergestanden. Es war das letzte Spiel damals mit Trainer Udo Rampelt, dessen Mannschaft damals mit einem 5:2-Sieg in die Landesliga aufgestiegen ist. Inzwischen spielen beide Mannschaften wieder in der Bezirksliga Donau und Udo Rampelt ist als Trainer zur TSG zurückgekehrt.

Jetzt stehen sich die beiden Teams am Sonntag ab 17 Uhr im Halbfinale um den Bezirkspokal gegenüber. Nach langer Zeit wird wieder einmal im Ehinger Stadion gespielt. Beide Mannschaften sind durch Auswärtssiege im Viertelfinale vergangenen Sonntag weiter gekommen. Der zweite Endspielteilnehmer wird in der Partie des SV Sigmaringen gegen die SF Hundersingen ermittelt.

Bezirkspokal Halbfinale: TSG Ehingen – SV Uttenweiler (Sonntag, 17 Uhr, Stadion). - TSG-Trainer Udo Rampelt ist trotz des Heimvorteils vorsichtig in seiner Voraussage. „Es wird wohl ein 50-zu-50-Spiel auf Augenhöhe. Wir müssen unsere Leistung gegenüber dem Spiel in Langenenslingen steigern und einiges besser machen“, so Udo Rampelt. Rampelt, vor wenigen Wochen als Trainer zur TSG zurückgekehrt, kann am Sonntag noch nicht auf alle seine Spieler zurückgreifen, denn einige sind noch im Studium oder im Urlaub. Doch die Trainingsbeteiligung sei mit immer über 20 Spielern bisher sehr gut und es bestehe für ihn die Möglichkeit, eine schlagkräftige Truppe auf den Platz zu bringen. „Wir wollen gewinnen“, so der TSG-Trainer. Aus Pandemie-Gründen müssen sich die beiden Mannschaften an verschiedenen Orten umziehen: die Gäste im Stadion, die Ehinger beim alten TSG-Platz. In diesem Spiel ist die Zuschauerzahl auf 100 begrenzt und die Karten bereits vergeben (siehe Kasten).

Sowohl Uttenweilers Vorsitzender Wolfgang Dahler als auch Dietmar Gösele sehen die TSG Ehingen als Favorit. Bei den Gästen sind im Vergleich zum Kader der vergangenen Saison fünf bisherige Aktive weggegangen. Der bisherige Spielertrainer Michael Wiest wurde durch Florian Geißelhart (bisher FV Altheim) ersetzt, als Co-Trainer wird er von Marco Gulde (bisher SV Langenenslingen) unterstützt. Beide spielen auch in der Mannschaft. Allerdings haben neben Michael Wiest auch Steffen Maurer, Johannes und Mathias Jäggle den Verein verlassen und sind zur SG Ertingen/Binzwangen gewechselt, Marc Vogel hat sich Olympia Laupheim angeschlossen.

Vor allem der neue Spielertrainer Florian Geißelhart hat nichts von seiner bekannten Gefährlichkeit eingebüßt. „Es fehlt noch etwas an der Abstimmung, doch wir haben am vergangenen Sonntag sechs Tore geschossen“, sagt Pressewart Dietmar Gösele; mit 6:5 gewann Uttenweiler sein Viertelfinalspiel in Sigmaringendorf. Der SV Uttenweiler ist inzwischen in der zweiten Woche im Training. „Wir nehmen es, wie es kommt und freuen uns auf das Spiel“, so Dietmar Gösele vor dem Halbfinalduell in Ehingen.

In früheren Jahren zeichnete die beiden Mannschaften ein Wechselspiel aus: 2016 ist der SV Uttenweiler in die Landesliga aufgestiegen, die TSG Ehingen in die Bezirksliga abgestiegen. 2017 war es genau umgekehrt: Der SV Uttenweiler stieg aus der Landesliga ab, die TSG Ehingen auf. Das Punktespiel in der Vorrunde der Bezirksliga-Saison 2019/20 gewann im vergangenen November die TSG Ehingen in Uttenweiler mit 4:1. Zu einem zweiten Aufeinandertreffen in der Liga kam es in der vergangenen Saison nicht mehr.

Die Begegnung, die auf beiden Seiten unvergessen sein dürfte, ist von Juli 2017. Rückblende: Nach dem 5:2-Erfolg im Relegationsspiel sagte Udo Rampelt unter anderem: „In den ersten zehn, 15 Minuten waren wir nicht richtig da. Aber in der zweiten Halbzeit wollten wir den Sieg unbedingt. Das 3:2 von Patrick Mrochen war der Knotenlöser.“ Der Allmendinger Christian Sameisla (heute beim SV Schemmerhofen) war damals Spielertrainer des SV Uttenweiler, auch er erinnert sich an jenes denkwürdige Spiel: „In der ersten Halbzeit haben wir das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten, dann haben wir zwei Fehler gemacht. Glück hatten wir, als die TSG Ehingen im zweiten Durchgang zweimal Aluminium traf. Im zweiten Abschnitt haben wir insgesamt zu wenig gemacht.“

Beim SVU wird man die Niederlage und den damit verbundenen Abstieg aus der Landesliga nicht vergessen haben. Nun steht ein weiteres wichtiges Spiel zwischen beiden Mannschaften an und dem SV Uttenweiler bietet sich die Chance zur Revanche. Doch die TSG wird alles daran setzen, erneut die Oberhand zu behalten und ins Pokalfinale einzuziehen. Der Gegner im Endspiel wäre der SV Sigmaringen oder die SG Hundersingen, die sich am Sonntag im zweiten Halbfinale gegenüberstehen.

SV Sigmaringen – SF Hundersingen (Sonntag, 15 Uhr). - Die Hohenzollern haben am vergangenen Sonntag Favorit SG Öpfingen nach Elfmeterschießen besiegt. Die Sigmaringer scheinen pokalerfahren zu sein: Im Jahr 2017 haben sie im Pokalfinale die TSG Ehingen besiegt. Die SF Hundersingen kamen durch den Verzicht von SSV Ehingen-Süd II kampflos in das Halbfinale. In diesem Spiel dürfte es keinen Favoriten geben, denn auch Hun-dersingen war vor einigen Jahren einmal Bezirkspokal-Sieger.