Erfolgreiches Wochenende für die TSG

Bei den baden-württembergischen Straßenlaufmeisterschaften über zehn Kilometer in Mössingen hat sich das Frauenteam der Leichtathletikabteilung der TSG Ehingen hervorragend in Szene gesetzt. Veronika Ulrich errang den Meistertitel in ihrer Altersklasse W45 vor Pamela Veith (TSV Kusterdingen) sowie ihren Mannschaftskameradinnen Anita Böckheler auf Platz drei und Rose Zdebik auf Platz vier. In dieser Besetzung belegten die TSG-Frauen auch Rang zwei in der Mannschaftswertung der Frauen hinter der TSG Heilbronn und vor der drittplatzierten Neckarsulmer SU. Bei den Männern waren in Mössingen von der TSG Ehingen Winfried März (M60) mit Platz fünf und Peter Zdebik (M50) mit Platz neun in den jeweils stark besetzten Männerklassen ebenfalls in bester Form. Fabian Löffler startete derweil beim Bad Waldseer Lauffieber über zehn Kilometer und war mit seiner Zeit von 33,31 Minuten sehr erfolgreich. Löffler belegte in dem 292 Teilnehmer starken Feld den ersten Platz. 25 Sekunden später lief der zweitschnellster Läufer, Rene Manthee (LG Telisfinanz Regensburg/33:56) über die Ziellinie, Dritter wurde Karsten Schubert (34:34) von der TSG Söflingen. Ingesamt knapp 300 Läufer kamen ins Ziel.